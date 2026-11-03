Атака по Комишувасі: кількість загиблих зросла

Серед загиблих – двоє рятувальників і четверо поліцейських

Унаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізької області кількість загиблих зросла до 26 осіб. Серед них – двоє рятувальників і четверо поліцейських, які працювали на місці атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій та Запорізьку обласну військову адміністрацію.

Ще п’ятеро людей дістали поранення. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці російського удару тривають. Рятувальники продовжують обстежувати територію та шукати людей, які могли опинитися під завалами.

Особливо трагічним наслідком атаки стала загибель працівників екстрених служб. Двоє рятувальників і четверо поліцейських, які виконували свої службові обов'язки, також стали жертвами російського удару.

Нагадаємо, російські окупанти атакували Комишуваху Запорізького району керованими авіаційними бомбами. Під удар потрапила будівля школи, яку використовували як місце видачі гуманітарної допомоги місцевим жителям. За попередніми повідомленнями, росіяни скинули на селище дев'ять авіабомб.

У попередньому матеріалі «Главкома» повідомлялося про 18 загиблих, п'ятьох поранених та 27 людей, які зникли безвісти. Нині кількість жертв зросла до 26.

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Росія атакувала приватні будинки в області та Запоріжжі

Окрім трагедії в Комишувасі, окупанти завдали удару по приватному житловому будинку в одному з населених пунктів Запорізької області. Внаслідок атаки травмувалися 62-річна жінка та 11-річний хлопчик. Рятувальники загасили пожежу, яка виникла в оселі.

Ще один удар ворог завдав безпосередньо по Запоріжжю. Про наслідки атаки повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

У місті загорівся приватний житловий будинок. Повідомлення про пожежу надійшло о 00:25. Внаслідок атаки поранена 71-річна жінка. Один із приватних будинків частково зруйновано. Ще кілька будинків та два автомобілі пошкоджені вибуховою хвилею й уламками.

Що відомо про удар по Комишувасі

Російська атака по Комишувасі сталася 2 листопада. Окупанти скинули дев'ять авіабомб на селище, зокрема на будівлю школи, де місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що після першого удару російські війська повторно атакували укриття, де перебували люди. Глава держави наголосив, що окупанти знали про призначення будівлі та присутність там цивільних.