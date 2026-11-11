Зеленський заявив, що Україна прагне залучити Європу до перемовин про закінчення війни

Володимир Зеленський зауважив, що роль Європи є критично важливою

Україна прагне залучити європейських партнерів до процесу врегулювання війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає «Главком».

За словами Зеленського, роль Європи є критично важливою, адже бойові дії точаться саме на Європейському континенті, а після завершення війни саме європейські країни надаватимуть гарантії безпеки та долучатимуться до відбудови України.

Глава держави підкреслив, що суб'єктність Європи має постійно зростати, особливо ближче до січня. Водночас Україна наполягає на прямому діалозі щодо того, хто саме представлятиме інтереси Європейського Союзу на переговорному треку.

Зеленський закликав обрати європейського представника або переговорну групу не пізніше кінця листопада, а найкраще – під час зустрічі в Німеччині 19 листопада. Обрані делегати мають отримати єдиний мандат від усього Європейського Союзу та «Коаліції охочих», що дозволить зберегти єдність усередині ЄС та НАТО під час подальших дипломатичних процесів.

Як відомо, в Абу-Дабі відбувся перший день переговорів між Україною, США та Росією. Сторони обговорили можливі гуманітарні кроки, звільнення полонених, гарантії безпеки для України та заходи з деескалації.

Спочатку українська делегація провела переговори з європейськими та американськими партнерами, після чого відбулася тристороння зустріч за участю представників України, США та Росії. Зеленський охарактеризував тристоронні переговори як конструктивні та змістовні. Одним із головних питань стало звільнення полонених, яке президент назвав пріоритетом.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський висловився щодо можливої передачі Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки для України. Глава держави поставив під сумнів, що територіальні поступки здатні зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Він нагадав, що Кремль виправдовував повномасштабне вторгнення нібито захистом російськомовних жителів Донбасу, однак російські війська згодом намагалися захопити Київ, а в окупованій Бучі вбивали та катували мирних жителів.