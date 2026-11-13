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Помер Герой України В’ячеслав Брюховецький, який стояв біля витоків незалежності

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Помер Герой України В’ячеслав Брюховецький, який стояв біля витоків незалежності
Брюховецькому пропонували балотуватися на виборах 1990 року, однак він відмовився
фото: Києво-Могилянська академія

Брюховецький був одним з ініціаторів створення Народного Руху України та відродив Києво-Могилянську академію

В’ячеслав Брюховецький помер 12 листопада 2026 року. Про смерть Героя України повідомив Національний університет «Києво-Могилянська академія», почесним президентом якого він був, пише «Главком».

Брюховецький був літературознавцем, педагогом і громадським діячем. Він належав до тих, хто долучився до національно-демократичного руху наприкінці 1980-х років і виступав за незалежність України. Зокрема, Брюховецький був одним з ініціаторів створення Народного Руху України – громадсько-політичного об’єднання, яке стало однією з ключових сил українського національного відродження та боротьби за незалежність. 

У 1989 році Брюховецький узяв на себе організаційну роботу з підготовки установчого з’їзду Народного Руху. Він очолив секретаріат з’їзду, який відбувся 8-10 вересня у Києві. До цього програму та статут майбутнього об’єднання обговорювали й готували, зокрема, в його помешканні. Фактично створення Руху в Інституті літератури взяв на себе Брюховецький, а у Спілці письменників – поет Іван Драч, пише «Бабель» у біографічному матеріалі про діяча. 

Герой України мав можливість балотуватися на виборах
Герой України мав можливість балотуватися на виборах
фото: Києво-Могилянська академія

Після установчого з’їзду Брюховецькому пропонували балотуватися на виборах 1990 року, однак він відмовився від політичної кар’єри. Натомість вирішив працювати над створенням нового покоління українських політиків.

Ще одним важливим напрямом його діяльності стало відродження Києво-Могилянської академії. 11 вересня 1990 року він запропонував відновити її як сучасний вищий навчальний заклад. У 1991 році Брюховецький очолив виконавчу дирекцію відродження академії, а згодом став її ректором і президентом. У 1994-2007 роках він був президентом НаУКМА, а від 2007-го – почесним президентом університету. 

За час його керівництва Могилянка стала одним із провідних університетів України
За час його керівництва Могилянка стала одним із провідних університетів України
фото: Києво-Могилянська академія

За час його керівництва Могилянка стала одним із провідних університетів України. Брюховецький наполягав на українській мові викладання, запровадженні нових освітніх підходів і прозорому вступі без корупції. У 2007 році йому присвоїли звання Героя України.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський 9 листопада підписав указ, яким офіційно повернув Державному торговельно-економічному університету (ДТЕУ) статус «національного», втрачений раніше через звичайну бюрократичну реорганізацію.

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Теги: історія Київ Герой України

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