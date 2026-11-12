Путін хоче зруйнувати життя у шести містах України – Зеленський

Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти

Президент заявив, що російський диктатор повідомив найближчому оточенню про свої наміри

Російський диктатор Володимир Путін повідомив своєму найближчому оточенню про намір зруйнувати життя у великих українських містах. Йдеться про Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Одесу та Херсон. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти 12 листопада, повідомляє «Главком».

За словами Зеленського, інформація про наміри російського диктатора є достовірною. Саме з цими планами президент пов'язує постійні російські атаки на українські міста.

«Путін сказав людям – і це достовірна інформація – він сказав своїм найближчим соратникам, що хоче знищити життя в цих містах. Саме тому ми спостерігаємо цей постійний терор проти Києва – столиці, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Одеси, а також нашого Херсона та інших міст», – заявив президент.

Зеленський наголосив, що Україна вже розробила плани забезпечення стійкості міст до російських атак. Водночас для їх реалізації потрібна додаткова допомога міжнародних партнерів.

Заява глави держави пролунала на тлі посилення російських ударів по енергетичній і транспортній інфраструктурі України. Окупанти атакують об'єкти електропостачання, теплові мережі та логістичні вузли, намагаючись ускладнити повсякденне життя населення.

Раніше президент попереджав, що російські війська готують нові атаки на енергетичні об'єкти та мости через Дніпро. Українське військове командування працює над посиленням протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про спроби Росії роз'єднати Україну по Дніпру. Зеленський заявляв, що окупанти цілеспрямовано атакують мости та енергомережу, прагнучи порушити транспортне сполучення між частинами країни.

Також «Главком» аналізував російську стратегію перетворення прифронтових міст на непридатні для життя території. У матеріалі йшлося про систематичні удари по Херсону, Запоріжжю та інших містах, спрямовані на руйнування цивільної інфраструктури й витіснення населення.