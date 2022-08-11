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Зеленський про обстріли Запорізької АЕС: Росія пробила дно в історії тероризму

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський про обстріли Запорізької АЕС: Росія пробила дно в історії тероризму
Зеленський відреагував на обстріли ЗАЕС
фото з відкритих джерел

Президент підкреслив, що світ має вимагати, щоб російські окупанти покинули АЕС

Президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація обстрілами території Запорізької атомної електростанції «пробила дно» у світовій історії тероризму. Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення.

Зеленський заявив, що світовій спільноті треба діяти набагато швидше і жорсткіше щодо Росії через ядерний шантаж.

«Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС – це один з найбільших злочинів держави-терориста. Росія ще раз пробила дно у світовій історії тероризму. Ніхто більше так очевидно не використовував атомну станцію для погроз усьому світу і для висунення будь-яких умов», – зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що світ має вимагати, щоб російські окупанти покинули АЕС.

«Лише повний відхід росіян з території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки всієї Європи», – додав президент.

Зазначимо, що сьогодні, 11 серпня, Рада безпеки ООН зібрала чергове засідання №9109. Офіційною підставою скликання є загрози міжнародному миру та безпеці. Причиною такого формулювання є критична ситуація, що склалася на Запорізькій АЕС через терористичні дії РФ.

Нагадаємо, що Росія використовує захоплену Запорізьку атомну електростанцію біля Енергодара, яку вона окупувала ще 4 березня, для ядерного шантажу.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

У МАГАТЕ заявляють, що наразі безпосередньої загрози ядерній безпеці на Запорізької АЕС немає, але потрібне якнайшвидше прибуття на неї експертної місії агентства.

Тим часом учора країни G7 оприлюднили вимоги до Росії щодо Запорізької АЕС.

Днями гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію. Згодом генсек ООН виступив із заявою щодо обстрілів Запорізької АЕС.

Напередодні стало відомо, хто дав наказ замінувати Запорізьку АЕС: розвідка назвала ім'я.

Також Енергоатом повідомив, що окупанти почали процес перепідключення ЗАЕС до Криму.

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Теги: ООН АЕС МАГАТЕ Володимир Зеленський Запоріжжя

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