Наші герої. Андрій Люташин скерував охоплений вогнем винищувач на окупантів

Виконавши завдання, майор зупинив просування загарбника до столиці України

Закарпатець Андрій Люташин з першого дня широкомасштабної війни брав участь у бойових діях у складі бригади тактичної авіації. Саме ці пілоти через численні успішні повітряні бої та збиті літаки противника стали збірним образом «Привида Києва».

Любов до авіації Андрію Люташину передалась у спадок. Його батько теж був льотчиком, відповідно дитинство майбутній Герой провів на полігонах, в атмосфері розмов про небо. Та й мати працювала у штабі, працювала з авіаційною технікою. Тому вибір професії для нього був очевидним.

Після школи Андрій вступив до Чернігівського військового училища. Далі – служив в Умані, згодом у Борисполі 10 років пропрацював пілотом-інструктором і навчав курсантів.

Мама героя Людмила Люташина розповідає «Суспільному»: в якийсь момент син вирішив повернутись до цивільного життя. Однак у 2014, коли почалася війна, не вагаючись поновився на службі у складі бригади тактичної авіації. «Ми навіть не знали, що він у зоні АТО був», – каже жінка.

Герой пояснив, що не зміг би вчинити інакше, коли країна в небезпеці. Тож, коли із першого дня широкомасштабного вторгнення Андрій одним із перших «пішов у бій», це вже нікого не здивувало…

Андрій Олександрович Люташин (15 листопада 1974 – 8 березня 2022) – майор Збройних сил України, служив на посаді начальника служби повітряно-вогневої і тактичної підготовки 40-ої бригади тактичної авіації. Трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка». У квітні 2022 року його іменем назвали вулицю в рідному Мукачеві.

Із 24 лютого 2022 року чоловік брав участь у бойових діях – захищав небо над Україною від ворогів. «Якось дивилась телевізор, кажу: «Знаєш, сину, піду у військкомат і візьму автомат», – пригадує Людмила Люташина. – А він каже: «Мамо, у мене на всіх патронів вистачить. І вистачило».

Про події із фронту батькам не говорив, аби не хвилювалися. Мама Людмила каже: дзвонив син щодня не менше двох разів. Востаннє так було 7 березня, а вже 8-го зв'язок зник. «І от через місяць ми тільки дізнались... Серце відчувало».

Маневруючи в зоні ураження ППО противника, майор ракетним ударом знищив три БМП окупантів. Після цього його літак був обстріляний ворожими ракетами та збитий, льотчик не встиг катапультуватися.

«Хлопці, будемо жити!» – побратими розповіли, що саме з такими словами Андрій Люташин скерував свій охоплений вогнем винищувач на колону окупантів, що сунула на столицю… Перед смертю йому вдалось знищити чимало ворожої техніки та живої сили противника. Виконавши завдання, майор зупинив просування загарбника до столиці України, пише АрміяInform.

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Поховали 47-річного майора Андрія Люташина на Алеї Слави в рідному місті – Мукачеві. У захисника залишилися дружина Тетяна та двоє синів.

Посмертно начальнику служби повітряно-вогневої і тактичної підготовки бригади тактичної авіації Андрієві Люташину присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».