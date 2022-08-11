Зеленський закликав світ діяти швидше й жорсткіше (відео)

Президент підбив підсумки 169-го дня повномасштабного російського вторгнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що усім потрібно діяти значно швидше й жорсткіше після того, як Росія перейшла до відвертого ядерного шантажу. Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення.

«Усім потрібно діяти значно швидше й жорсткіше. І особливо після того, як Росія перейшла до відвертого ядерного шантажу. Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС, – це один із найбільших злочинів держави-терориста. Сьогодні зафіксовані чергові прильоти російських снарядів по території станції в безпосередній близькості від об’єктів АЕС», - заявив Зеленський.

Він зазначив, що Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму.

«Ніхто більше так очевидно не використовував атомну станцію для погроз усьому світу й для висування якихось умов. І абсолютно всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів із території Запорізької атомної станції. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба. Лише повний відхід росіян із території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи», - розповів глава держави.

Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні.

«Хочу подякувати всім українцям і громадянам держав – наших друзів, які допомагають задоволенню саме гуманітарних потреб, спричинених цією війною. Тим, хто допомагає з житлом і роботою переселенцям. Тим, хто лікує та реабілітує поранених унаслідок російських обстрілів. Тим, хто доправляє на прифронтові території ліки, продукти харчування, засоби звʼязку. Тим, хто підтримує самотніх людей і сиріт цієї війни. І тим, хто допомагає відновлювати все те, що зруйнували російські терористи. Це багатотисячна гуманітарна армія України та всього вільного світу, якій Росія не може й не зможе нічого протиставити. Дякую вам!» - подякував президент.

Зазначимо, що сьогодні, 11 серпня, Рада безпеки ООН зібрала чергове засідання №9109. Офіційною підставою скликання є загрози міжнародному миру та безпеці. Причиною такого формулювання є критична ситуація, що склалася на Запорізькій АЕС через терористичні дії РФ.

Нагадаємо, що Росія використовує захоплену Запорізьку атомну електростанцію біля Енергодара, яку вона окупувала ще 4 березня, для ядерного шантажу.