Соцмережі жорстко знущаються з перемир'я Путіна і Зеленського на Донбасі. Добірка фотожаб
Автори фотожаб не особливо вірять в бажання Росії припинити війну на Донбасі
Так зване «всеосяжне перемир'я на Донбасі» продовжує супроводжуватися відкриванням вогню по позиціях українських воїнів.
Більше того, прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не є учасницею війни на Донбасі, тому не може гарантувати дотримання перемир’я бойовиками терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».
Всі ці події не оминули своєю увагою мережеві жартівники.
Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Однак, вже цього ж дня бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».
Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.