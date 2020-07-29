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    Соцмережі жорстко знущаються з перемир'я Путіна і Зеленського на Донбасі. Добірка фотожаб

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    Соцмережі жорстко знущаються з перемир'я Путіна і Зеленського на Донбасі. Добірка фотожаб

    Автори фотожаб не особливо вірять в бажання Росії припинити війну на Донбасі

    Так зване «всеосяжне перемир'я на Донбасі» продовжує супроводжуватися відкриванням вогню по позиціях українських воїнів. 

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    Соцмережі жорстко знущаються з перемир'я Путіна і Зеленського на Донбасі. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з перемир'я Путіна і Зеленського на Донбасі. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з перемир'я Путіна і Зеленського на Донбасі. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з перемир'я Путіна і Зеленського на Донбасі. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з перемир'я Путіна і Зеленського на Донбасі. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з перемир'я Путіна і Зеленського на Донбасі. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з перемир'я Путіна і Зеленського на Донбасі. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з перемир'я Путіна і Зеленського на Донбасі. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з перемир'я Путіна і Зеленського на Донбасі. Добірка фотожаб

    Більше того, прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не є учасницею війни на Донбасі, тому не може гарантувати дотримання перемир’я бойовиками терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

    Всі ці події не оминули своєю увагою мережеві жартівники. 

    Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Однак, вже цього ж дня бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

    Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

    Донбас ДНР ЛНР війна Путін Володимир Зеленський
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