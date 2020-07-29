Стало відомо, хто тимчасово очолить українську делегацію на переговорах у Мінську



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Олексій Резніков зазначив, що остаточне рішення приймає президент Володимир Зеленський

Олексій Рєзніков повідомив, що є першим заступником глави делегації, тому формально поки керуватиме процесами

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков тимчасово очолить українську делегацію на переговорах у Мінську.

Про це він заявив під час онлайн-конференції «Мінський процес: поступовий успіх або політичний глухий кут».

Резніков зазначив, що остаточне рішення приймає президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні я є першим заступником глави делегації, тому формально поки я буду певний час керувати цими процесами», - зазначив він.

Нагадаємо, 28 липня президент України Володимир Зеленський прийняв відставку Леоніда Кучми через похилий вік, який з 2014 року з перервами представляв Україну на переговорах щодо Донбасу.

У травні 2020 року Леонід Кучма просив виключити його з ТКГ і передати повноваження віцепрем'єру Олексію Рєзнікову, оскільки йому складно виконувати свою роботу. Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що попросив Кучму залишитися в ТКГ, поки Росія оновить склад своєї делегації, після чого він зможе прийняти рішення.

Нагадаємо, 3 червня 2019 року Зеленський повернув Кучму у Мінську групу.

Як повідомлялося, 2 жовтня 2018 року 80-річний Леонід Кучма завершив свою роботу в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Він був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.

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