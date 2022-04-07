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    Розпочинаємо глобальну кампанію: звернення Зеленського (відео)

    Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців - Розпочинаємо глобальну кампанію: звернення Зеленського (відео)
    Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців
    фото: кадр з відео

    Президент України підбив підсумки 43-го дня війни з Росією

    Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 43 дня війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

    Зеленський заявив, що українці завжди були найбільш сміливими у світі. За його словами, це і є бренд нашого народу.

    «Ми завжди були сміливими, найбільш сміливими у світі, я в цьому впевнений», – зазначив президент.

    Зеленський запитав, хто ще робив би те, що роблять українці, хто ще мав стільки сміливості:

    • боротися проти будь-яких проявів тиранії – захищати саме свободу – на кожних виборах, революціях і на війні;
    • боротися проти усіх сил Росії на землі, у повітрі, й на морі;
    • йти голіруч проти російської бронетехніки там, де росіянам тимчасово вдалося щось захопити;
    • говорити всьому світові, що лицемірство – це погана зброя і не просто говорити, а переконувати і повертати світу чесність;
    • спонукати найбільші глобальні компанії забувати про бухгалтерію та згадувати про мораль, а всіх політичних лідерів, якими б вони не були, навчати бути хоч трохи українцями, хоч трохи бути сміливими.

    Зеленський вважає, що світу стали б у пригоді хоча б 10% сміливості, яку мають українців. Мовляв, у такому випадку жодної небезпеки для міжнародного права й свободи народів узагалі не було б.

    «Будемо поширювати нашу сміливість. Почнемо спеціальну глобальну кампанію навчати світ бути не просто трохи, а на повну сміливими, як ми – як українці», – підсумував Володимир Зеленський у відеозверненні.

    5 квітня президент України Володимир Зеленський виступив в онлайн форматі перед депутатами іспанського парламенту і наголосив, що Україні потрібно надати більше зброї у війні з російським агресором.

    Теги: росія окупанти зброя війна українці Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Розпочинаємо глобальну кампанію: звернення Зеленського (відео)