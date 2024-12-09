Жінка залишилася без ніг. Високопосадовець БЕБ, який влаштував ДТП, досі не отримав підозри
Київська міська прокуратура проінформувала про хід резонансного розслідування на запит порталу «Доступ до правди»
Влітку посадовець БЕБ Олександр Ткачук на Столичному шосе здійснив наїзд на жінку, в результаті чого та втратила обидві ноги. Через майже пів року слідства, ДБР й досі не оголосило винуватцю повідомлення про підозру, а в самому провадженні була винесена лише одна судова ухвала – і та про вилучення усіє медичної документації у самої потерпілою. Про це свідчить відповідь Київської міської прокуратури на запит порталу «Доступ до правди» та дані Єдиного реєстру судових рішень.
У Київській міській прокуратурі, зокрема, повідомили, що справу Ткачука розслідує ДБР – за фактом вчинення ДТП, що «спричинила смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження».
«З урахуванням викладеного повідомляю, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здіиснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні No 62024100120000599 від 14.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК Украіни», – повідомили в прокуратурі.
Там уточнили, що «на даний час у кримінальному провадженні проводиться необхідний комплекс слідчих та процесуальних дій», проте чому Ткачуку й досі не оголошено повідомлення про підозру – не відповіли.
За даними Єдиного реєстру судових рішень, у справі Ткачука за весь час слідства була винесена лише одна судова ухвала. Суд, зокрема, за клопотанням слідчого ДБР постановив вилучити у жінки усі оригінали її медичної документації, включно з МРТ.
«У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку», – йдеться в Ухвалі.
Як повідомлялось раніше, 17 липня 2024 року приблизно об 11 годині 23 хвилини керівник підрозділу детективів БЕБ Олександр Ткачук за кермом Toyota Camry, яка йому не належить та відсутня у деклараціях посадовця, рухався в межах четвертої смуги проїзної частини Столичного Шосе, і здійснив наїзд на нерухомий Dodge та пішохода Крістіну Безрук. В результаті ДТП, жінку з діагнозом «травматична ампутація нижніх кінцівок» госпіталізували до лікарні.
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