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Жінка залишилася без ніг. Високопосадовець БЕБ, який влаштував ДТП, досі не отримав підозри

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
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Жінка залишилася без ніг. Високопосадовець БЕБ, який влаштував ДТП, досі не отримав підозри
Справу Ткачука розслідує ДБР – за фактом вчинення ДТП

Київська міська прокуратура проінформувала про хід резонансного розслідування на запит порталу «Доступ до правди»

Влітку посадовець БЕБ Олександр Ткачук на Столичному шосе здійснив наїзд на жінку, в результаті чого та втратила обидві ноги. Через майже пів року слідства, ДБР й досі не оголосило винуватцю повідомлення про підозру, а в самому провадженні була винесена лише одна судова ухвала – і та про вилучення усіє медичної документації у самої потерпілою. Про це свідчить відповідь Київської міської прокуратури на запит порталу «Доступ до правди» та дані Єдиного реєстру судових рішень.

У Київській міській прокуратурі, зокрема, повідомили, що справу Ткачука розслідує ДБР – за фактом вчинення ДТП, що «спричинила смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження».

«З урахуванням викладеного повідомляю, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здіи‌снюється досудове розслідування у кримінальному провадженні No 62024100120000599 від 14.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК Украі‌ни», – повідомили в прокуратурі.

Там уточнили, що «на даний‌ час у кримінальному провадженні проводиться необхідний комплекс слідчих та процесуальних дій‌», проте чому Ткачуку й досі не оголошено повідомлення про підозру – не відповіли.

За даними Єдиного реєстру судових рішень, у справі Ткачука за весь час слідства була винесена лише одна судова ухвала. Суд, зокрема, за клопотанням слідчого ДБР постановив вилучити у жінки усі оригінали її медичної документації, включно з МРТ.

«У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку», – йдеться в Ухвалі.

Як повідомлялось раніше, 17 липня 2024 року приблизно об 11 годині 23 хвилини керівник підрозділу детективів БЕБ Олександр Ткачук за кермом Toyota Camry, яка йому не належить та відсутня у деклараціях посадовця, рухався в межах четвертої смуги проїзної частини Столичного Шосе, і здійснив наїзд на нерухомий Dodge та пішохода Крістіну Безрук. В результаті ДТП, жінку з діагнозом «травматична ампутація нижніх кінцівок» госпіталізували до лікарні.

Теги: прокуратура ДТП смерть суддя розслідування

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