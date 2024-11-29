На фронті загинув поет, прозаїк та кіносценарист Мирослав Герасимович

Життя поета обірвалося в Авдіївці

У понеділок, 25 листопада, на війні загинув поет, прозаїк і кіносценарист Мирослав Герасимович (справжнє прізвище Кулик). Про це повідомив його брат Тарас Кулик у Facebook.

«У бою з Росією віддав своє життя мій брат – Мирослав Кулик в місті Авдіївка Донецької області», – йдеться у повідомленні.

Кулик – воїн ЗСУ, поет, прозаїк, кіносценарист, музикант, фундатор Школи вільних мистецтв імені Вечірнього Простору.

Мирослав Герасимович народився 29 листопада 1967 року у місті Луцьк. Закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув актор Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Шевченка і воїн Петро Великий. За його плечима – понад 35 ролей, серед яких – Петро у п'єсі «Земля», Перелесник у «Лісовій пісні», Голохвостий у «За двома зайцями» і Карпо у «Кайдашевій сім'ї». Йому було 48 років.