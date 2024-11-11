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Київ може втратити унікальну пам’ятку архітектури: прокуратура звернулась до суду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київ може втратити унікальну пам’ятку архітектури: прокуратура звернулась до суду
Двоповерховий будинок у стилі неоренесанс вирізняється високим архітектурним і мистецьким рівнем виконання
фото: пресслужба прокуратури

Будівля перебуває у вкрай занедбаному та аварійному стані

Cтолична прокуратура через суд вимагає привести у належний стан пам’ятку архітектури – Бактеріологічний інститут на вулиці Миколи Амосова. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Солом’янська окружна прокуратура міста Києва звернулась до адміністративного суду з позовом до власника об’єкту культурної спадщини та просить суд зобовʼязати останнього вжити термінові заходи щодо захисту, збереження та приведення пам’ятки до належного стану шляхом проведення ремонтно-реставраційних робіт. Такі роботи мають бути проведені згідно з науково-проєктною документацією, розробленою та погодженою у встановленому законодавством порядку», – йдеться у повідомленні.

Київ може втратити унікальну пам’ятку архітектури: прокуратура звернулась до суду фото 1

Позов прокурора мотивовано тим, що будівля перебуває у вкрай занедбаному та аварійному стані, а невиконання власником пам’ятки умов охоронного договору, вимог пам’яткоохоронного законодавства, ігнорування припису Департаменту охорони культурної спадщини КМДА щодо збереження та приведення пам’ятки у належний стан, призводить до її руйнування, втрати автентичності та знищення.

Зовні та й усередині ця будівля більше скидається на справжній палац, ніж на клінічну установу. Київські меценати, які свого часу вклали гроші в будівлю Бактеріологічного інституту, не поскупились на його оздоблення.

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Двоповерховий будинок у стилі неоренесанс вирізняється високим архітектурним і мистецьким рівнем виконання, має значну історичну, архітектурну, мистецьку, наукову та естетичну цінність та є унікальною пам’яткою архітектури кінця XIX століття.

Втім, власник об’єкту культурної спадщини ігнорує умови охоронного договору, вимоги пам’яткоохоронного законодавства, припис Департаменту охорони культурної спадщини КМДА щодо збереження та приведення пам’ятки у належний стан.

Через це будівля перебуває у вкрай занедбаному та аварійному стані, що призводить до її руйнування, втрати автентичності та загрожує знищенням.

Раніше повідомлялося, що Прокуратура в судовому порядку вимагає повернути столичній громаді приміщення в історичній частині Києва вартістю понад 2 млн грн.

Теги: прокуратура прокурор будинок нерухомість пам'ятник суд

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