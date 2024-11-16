Легендарний пранкер Майор Чорнобаєв розказав про специфіку спілкування телефоном з росіянами

«Мені вірять, що я Майор Чорнобаєв, коли я навалюю якусь абстрактну х*рню»

Український ютуб-блогер Євген Вольнов, який вже 10 років займається пранкерством, розповів, що не готується до пранків над росіянами чи колаборантами, адже надає перевагу імпровізації та «роботі на куражі». Про це Вольнов сказав в інтерв'ю «Главкому».

«На ходу вигадую історії і розповідаю їх абонентам. Мені вірять, що я – майор Чорнобаєв, коли я навалюю якусь абстрактну херню», – пояснює блогер.

За його словами, коли він телефонує рідним російських окупантів, їхня реакція на смерть може бути різною. «Реакції бувають різні. Коли я чую, що абонент ведеться і починає проявляти емоції, кричати, плакати, то починаю все більше нагнітати. Ось так потрошку збільшую напругу, щоби російські батьки дедалі гучніше волали від горя», – зауважив Вольнов.

Загалом за всі роки діяльності пранкера на сайті Prank.Show вже назбиралося 4555 дзвінків, і це тільки опубліковані. Блогер пояснює, що якась кількість була втрачена, або ж є ті, де реакції повторюються, і вони не публікуються.

На думку Вольнова, коли рідні росіян прохолодно реагують на новини про смерть, це свідчить, що вони відправили їх на війну лише заради грошей.

«Не важливо, чи за рахунок свого втраченого життя, або ж через втрату кінцівки. Сума з шістьма нулями сильно притупляє якісь родинні почуття. Така у них система цінностей. Вартість життя росіянина дуже низька», – додає Вольнов.

Сайт Prank.show від Євгена Вольнова пропонує дуже широкий вибір веселощів. Пранки на будь який смак скриншот веб-порталу

Контакти російських військових чи їх близьких блогер отримує від українських військових, які знаходять від руки записані телефони «Любімой», «Мами».

За словами Вольнова, найбільш дика історія загибелі окупанта, яку він розповідав родичам, була, що окупант «втопився в туалеті». Або ж інша, що син «зазирнув у дуло танка й у цей момент відбувся постріл просто йому в голову».

Пранкер додає, що інколи його викривають на брехні, часто це відбувається за рахунок того, що Вольнов не має питомо російського акценту, або ж, що росіяни вже попереджені про нього.

Євген Вольнов (справжнє ім’я Микита Кувіков) – український ютуб-блогер, який понад 10 років займається пранкерством (телефонними розіграшами) росіян. Спершу робив це у форматі хобі, аж доки у 2014 році Росія не розпочала війну проти України. Тоді Вольнов взявся до справи по-серйозному. Першим його успіхом стала кримінальна справа, відкрита проти нього у Росії 2018 року. Інкримінували тоді росіяни Євгену Вольнову «поширення фейків»: його заочно арештували, за рішенням Басманного суду міста Москва, оголосили у міжнародний розшук. Наразі пранкер час до часу робить телефонні дзвінки родичам загиблих на війні російських загарбників. Паралельно з цим започаткував проєкт «ДрукАрмія».

Раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні стала жертвою російських пранкерів, які зателефонували їй та представилися президентом комісії Африканського союзу.