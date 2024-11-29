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Смертельне ДТП у Харкові: суд виніс вирок 16-річному водію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Смертельне ДТП у Харкові: суд виніс вирок 16-річному водію
Обвинувачений може оскаржити вирок в апеляційній інстанції
фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

16-річний хлопець, кермуючи Infinity Q50, зіткнувся з автомобілем Chevrolet Aveo, водій якого загинув на місці

Червонозаводський суд Харкова виніс вирок Миколі Харківському, якого обвинувачували у смертельній ДТП на проспекті Аерокосмічному 26 жовтня 2021 року. Харківському призначили вісім років позбавлення волі і заборону керувати авто на три роки. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Крім того, засуджений має сплатити по одному млн гривень обом дітям загиблого водія.

Прокурори довели, що 26 жовтня 2021 року близько 20:40 у районі перехрестя проспекту Гагаріна (нині – Аерокосмічному) та вулиці Одеської в Харкові 16-річний хлопець, кермуючи Infinity Q50, їхав на червоний сигнал світлофора. Це призвело до зіткнення з автомобілем Chevrolet Aveo, 58-річний водій якого загинув на місці.

Після ДТП 16-річного водія та трьох пасажирів його авто доставили до лікарні з травмами. У медзакладі він надав невірні анкетні дані, зазначив неправильну адресу проживання, а також намагався покинути приміщення лікарні, але був затриманий працівниками поліції.

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Увечері 26 жовтня 2021 року в Харкові сталася смертельна аварія – водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet
фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

На вирок юнак очікував під вартою. Зазначається, що хлопець і раніше притягався до відповідальності за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень. У липні 2021 року суд визнав його винним в нанесенні умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК України) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки з випробуванням строком на 1 рік.

Хлопець ще може оскаржити вирок в апеляційній інстанції.

Як відомо, увечері 26 жовтня 2021 року в Харкові сталася смертельна аварія – водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. За кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Михайлович Харківський 2005 року народження. Водій Chevrolet Aveo загинув на місці. Серйозно постраждали троє пасажирів Infinity, тоді як водій залишився фактично неушкодженим.

Відомо, що Харківський неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році у нього виник конфлікт з жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік її сина. Раніше одержав умовний термін за те, що кілька років тому вистрілив жінці в обличчя з пневматичного пістолета.

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Теги: Харків ДТП суд смерть аварія

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