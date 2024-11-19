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Будинок-садибу Терещенків на Житомирщині повернуто у власність держави

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Будинок-садибу Терещенків на Житомирщині повернуто у власність держави
Садиба Терещенків є об’єктом культурної спадщини XIX cтоліття
фото: Офіс Генерального прокурора

Попри статус охоронюваного об’єкта, зміна власників відбулася без обов’язкової процедури погодження з уповноваженими органами. 

За позовом прокурорів Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області повернуто у державну власність пам’ятку архітектури місцевого значення – будинок-садибу Терещенка. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України. 

Садиба є об’єктом культурної спадщини XIX cтоліття. На її території розташовані палац та інші споруди, де колись розміщувалися стайні та авіамайстерні.

Садиба Терещенків є об’єктом культурної спадщини XIX cтоліття
Садиба Терещенків є об’єктом культурної спадщини XIX cтоліття
фото: Офіс Генерального прокурора

Наразі прокурори у Господарському суді Житомирської області довели порушення майнових прав держави на пам’ятку. Суд задовольнив позов у повному обсязі.

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Справа щодо повернення будинку-садиби Терещенка у державну власність набула значного суспільного розголосу
фото: Офіс Генерального прокурора

Позовні вимоги мотивовано тим, що будинок-садиба Терещенка незаконно перейшов у приватну власність. Попри статус охоронюваного об’єкта, зміна власників відбулася без обов’язкової процедури погодження з уповноваженими органами. 

Ще однією правовою підставою звернення до суду стала необхідність збереження пам’ятки архітектури як цінності для держави. Наразі споруди знаходяться в незадовільному, а місцями – аварійному стані. Вони зазнали значних руйнувань, а відтак потребують реставрації та охорони. 

Наразі споруди знаходяться в незадовільному, а місцями – аварійному стані
Наразі споруди знаходяться в незадовільному, а місцями – аварійному стані
фото: Офіс Генерального прокурора

Справа щодо повернення будинку-садиби Терещенка у державну власність набула значного суспільного розголосу.

Зазначимо, що прокуратура відстоює свою принципову позицію щодо збереження об’єкта культурної спадщини, необхідною умовою чого є повернення його до державної власності, у судах всіх інстанції упродовж двох останніх років.

Як зазначив Офіс Генерального прокурора, на захист пам’ятки також стали Міністерство культури та інформаційної політики України, благодійна організація «Фундація спадщини Терещенків», небайдужі місцеві жителі.

На території садити розташовані палац та інші споруди, де колись розміщувалися стайні та авіамайстерні
На території садити розташовані палац та інші споруди, де колись розміщувалися стайні та авіамайстерні
урної спадщини XIX cтоліття

Будинок-садиба Терещенка побудована у 1851 році графом Грохольським. Стиль – неоготика. Пам’ятка архітектури місцевого значення знаходиться у смт Червоне Андрушівського району Житомирської області.

Невдовзі після смерті чоловіка вдова графа Грохольського продала палац родині українських промисловців-цукровиків та меценатів Терещенків. Вони його перебудували, а ще облаштували на території садиби авіамайстерні.

Із 1948 року там розташовувалось фабрично-заводське училище, а з 1987 року – Червоненський філіал професійно-технічного училища № 32. У 1998 році обласне управління народної освіти без будь-яких підстав передало три будівлі навчального корпусу та виробничих майстерень училища загальною площею 5000 м кв на баланс ВАТ «Червоненський цукровик».

У подальшому товариство, не маючи права розпоряджатися державним майном, передало будинок-садибу Терещенка у приватну власність. При цьому орган місцевого самоврядування безпідставно видав свідоцтво про право приватної власності на об’єкт культурної спадщини. Реєстрація відбулася без погодження Фонду державного майна України, Міністерства культури тощо.

Наразі будинок-садиба входить до реєстру культурної спадщини.

Нагадаємо,  19 липня, у Києві знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття. До відома, Садиба Зеленських – дерев'яна, обкладена цеглою будівля, зведена у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період із 1911 по 1915 роки тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

Теги: прокуратура прокурор Житомирщина будинок Міністерство культури

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