В Іспанії зловмисники перевозили гашиш дронами, виготовленими в Україні

Літаки були виготовлені в Україні та транспортовані автомобільним транспортом до Іспанії

Співробітники Національної поліції ліквідували в Альхесірасі злочинну організацію, яка нібито займалася завезенням гашишу в Іспанію з Марокко за допомогою безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляють іспанські правоохоронці.

«Наркодрони» виготовляли в Україні та згодом автотранспортом транспортували на південь нашої країни, де пропонували та узгоджували перевезення наркотичної речовини з місцевими злочинними організаціями в районі Кампо-де-Гібралтар та Коста. дель Соль було заарештовано десять осіб – семеро з них ув’язнені – і шість обшуків було проведено в Альхесірасі та Марбельї під час розслідування, у якому співпрацювали ЄВРОПОЛ, а також з поліцейськими органами України та Польщі», – йдеться у повідомленні.

Розслідування почалося більше року тому після того, як стало відомо про існування злочинної організації, яка базується на Кампо-де-Гібралтар і Коста-дель-Соль, імовірно, займається доставкою значної кількості гашишу до Іспанії повітряним шляхом. Для цього вони використовували великі кустарні безпілотники, здатні перевозити близько десяти кілограмів гашишу в кожному рейсі з радіусом дії понад п’ятдесят кілометрів. Використання літаків дозволило їм пройти маршрут між Марокко та Іспанією, пролетівши над водами протоки, і повернутися після скидання наркотиків у нашу країну без необхідності приземлятися.

Як правило, безпілотники вироблялися в Україні та транспортувалися автотранспортом до півдня Іспанії, де їх запускали в експлуатацію особи зі східноєвропейських країн. Ці люди досягли домовленостей з місцевими злочинними організаціями, розташованими в районі Кампо-де-Гібралтар і Коста-дель-Соль, щоб зробити цю послугу повітряного транспортування наркотиків доступною для них. Зокрема, під час розслідування було підтверджено, як організація намагалася відправити до тисячі кілограмів гашишу за допомогою цього методу.

Після створення відповідного оперативного механізму агенти провели шість обшуків у будинках в Альхесірасі та Марбельї, заарештувавши дев’ятьох осіб як підозрюваних у торгівлі наркотиками та злочинних організаціях.

У ході розслідування було вилучено три літаки, один з яких знаходиться на стадії будівництва, а також пристрої для їх дистанційного керування, інструменти для їх ремонту та значні суми готівки та наркотиків, які могли бути ввезені в Іспанію таким способом. Затримані були передані в розпорядження суду, який наказав ув'язнити сімох з них.

Нагадаємо, співробітники іспанської поліції вилучили більше тонни кокаїну, захованого всередині контейнера, який прибув до порту Альхесірас (Кадіс) з Південної Америки. Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Іспанії.

Також повідомлялося, що правоохоронці Колумбії у співпраці з десятками інших країн вилучили 225 т кокаїну за шість тижнів, що є світовим рекордом для операції боротьби з наркотиками. У ході шеститижневої операції Orion правоохоронні органи Колумбії та їхні колеги з 62 країн зупинили шість морських суден, що перевозили кокаїн, та конфіскували загалом 1 400 тонн наркотиків, зокрема 1 000 т марихуани та 225 т кокаїну.