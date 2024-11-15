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Трамп залучає на найвищі посади лояльних для себе осіб, але без досвіду – Reuters

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Трамп залучає на найвищі посади лояльних для себе осіб, але без досвіду – Reuters
Дональд Трамп обирає нову адміністрацію президента США
фото з відкритих джерел

Кількома нещодавніми призначеннями до своєї нової адміністрації Дональд Трамп здивував союзників у світі

Обраний 47-м президентом США Дональд Трамп призначив на кілька ключових посад осіб, лояльних до його політики, з обмеженим досвідом, що приголомшило деяких союзників і дало зрозуміти, що він серйозно налаштований на зміни, повідомляє Reuters.

Зокрема, вибір Дональдом Трампом 42-річного конгресмена Метта Гетца на посаду генерального прокурора США став несподіванкою. Колишній адвокат не мав досвіду роботи ані в Міністерстві юстиції, ані як прокурор. Більше того, проти нього проводилося розслідування Департаментом юстиції за звинуваченнями в торгівлі людьми, але в 2023 році прокуратура повідомила, що кримінальні звинувачення йому не висунуть.

Нещодавно Трамп оголосив Тулсі Габбард потенційною директоркою національної розвідки. Колишня конгресвумен-демократка, що стала союзницею Трампа, раніше виступала проти військового втручання в Сирії за президентства Барака Обами та натякала, що Володимир Путін «мав вагомі підстави» для вторгнення в Україну. Габбард не мала значного досвіду роботи в розвідці, і її кандидатура на таку високу посаду була несподіваною, оскільки вона має контролювати 18 агентств.

Також, у вівторок Трамп призначив Піта Гегсета, ветерана і коментатора Fox News, своїм міністром оборони.

Крім того, Трамп оголосив про кілька очікуваних кадрових змін. Він анонсував, що висуне сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря США. Рубіо відомий своїм радикальним ставленням до Китаю і ще з часів тимчасової окупації Криму закликав до ізоляції Росії.

Загалом, як пише Reuters, ці вибори вказують на радикальні зміни в уряді США та на роль, яку Америка буде відігравати в світі протягом наступних чотирьох років.

У статті також зазначено, що спільною рисою обраних Трампом кандидатів є їхня непохитна лояльність, що свідчить про те, що вони навряд чи виступатимуть проти його найсуперечливіших рішень, за словами аналітиків.

Під час передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв переслідувати своїх політичних ворогів, зокрема президента Джо Байдена, і Гетц, як генеральний прокурор, ймовірно, не стане на заваді цьому.

Низка джерел, близьких до Трампа, включаючи донорів, консультантів і спонсорів, заявили, що були шоковані вибором Гетца через його обмежену кваліфікацію та минуле розслідування Міністерства юстиції щодо нього.

Деяким іншим кандидатам Трампа також не вистачає досвіду. До прикладу нагороджений ветеран бойових дій Гегсет нині найбільш відомий як медійна особа. Тепер він керуватиме більшою частиною з 3 мільйонів співробітників і найбільшою у світі бойовою силою.

До слова, Дональд Трамп обрав сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря США. Про це повідомило CNN.

Нагадаємо, республіканці верхньої палати Конгресу США обрали новим партійним лідером сенатора Джона Туна, який замінить на цій позиції Мітча Макконнелла та очолить республіканську більшість у верхній палаті на початку наступного року. 

У Сенаті він послідовно висловлювався на підтримку України і був одним з тих, хто голосував за додаткове фінансування у квітні.

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Теги: прокуратура вибори ветеран путін Дональд Трамп прокурор адвокат фінансування розслідування Марко Рубіо США Держдепартамент США

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