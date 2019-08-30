Жорстоке вбивство на Окружній: горло таксисту перерізав нелегал з Молдови



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Хлопця з перерізаним горлом знайшли на Окружній Фото: Інформатор

Столична поліція за три дні розшукала злочинця

У Києві за три дні знайшли вбивцю, який перерізав горло хлопцю і викинув стікати кров'ю на узбіччі Окружної. Злочинцем виявився громадянин Молдавської Республіки, який спланував напад на таксиста разом зі своєю співмешканкою.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу керівник столичного управління поліції Андрій Крищенко.

Сім'я проживала недалеко від місця злочину. Чоловік зі співмешканкою - громадяни Молдови - знаходяться в Україні нелегально. У них 4-місячна дитина.

За словами Крищенка, сім'я зловила випадкову машину, Toyota Corolla 2017 року випуску. Водієві було завдано один удар, але судячи по слідах в машині спроб було кілька. Після чого пораненого водія викинули з автомобіля, де він помер, передає Інформатор.

Під час вбивства 4-місячна дитина знаходилася в автомобілі на руках у матері.

Зараз пара затримана. Дитина знаходиться в лікарні.

Загиблий - водій таксі, 1997 року народження, житель Вінницької області.

У поліцію звернулися представники служби таксі і повідомили, що пропав таксист і машина. Завдяки трекеру машину вдалося знайти. Сліди крові в автомобілі були замазані, проводяться експертизи.

Знаряддям вбивства став кухонний ніж, який зловмисник взяв з собою з дому.

У таксиста забрали 70 гривень та два телефони.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство». Громадянину Молдови загрожує довічне ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що на Окружній дорозі хлопця викинули з машини з перерізаним горлом.