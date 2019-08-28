Вбивство на Окружній: поліція розшукує злочинця (фото, відео)



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На місці працювали слідчо-оперативні групи, кінолог із собакою та патрульні поліцейські Фото: Нацполіція

Потерпілого з пораненням шиї на узбіччі дороги виявив водій і відразу викликав «швидку»

Столичні правоохоронці розшукують особу, причетну до вбивства чоловіка сьогодні на Окружній.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Сьогодні вночі до поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Григоровича-Барського виявили тіло чоловіка з колотим пораненням шиї. За вказаною адресою негайно прибули слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, кінолог із собакою та патрульні поліцейські», - йдеться в повідомленні.

Начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев розповів, що поліцейські проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, щоб встановити особу, причетну до вбивства.

«Ми переглянули записи з камер відеоспостереження на прилеглій до місця події території. Також встановлюємо обставини та мотиви злочину, можливих свідків події та особу загиблого, якому на вигляд 25-30 років, худорлявої статури, зріст 165-170 см», - повідомив він.

За даним фактом слідчі Святошинського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Київські поліцейські звертаються до громадян, які стали свідком цієї події, або мають будь-яку інформацію з цього приводу, зателефонувати за номером: (063) 405 59 71 або 102.

Як повідомлялося, на Окружній дорозі, за попередніми даними, хлопця викинули з машини з перерізаним горлом.