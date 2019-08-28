На Окружній невідомі викинули з авто чоловіка з перерізаним горлом (фото, відео)



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На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, слідчо-оперативна група, кінологи і криміналісти Фото: Інформатор

Чоловіку ще вдалося пройти кілька десятків метрів і просити допомоги у проїжджаючих повз автомобілів

У середу, 28 серпня, в Києві на Окружній дорозі сталося вбивство. За попередніми даними, хлопця віком близько 25-ти років викинули з машини з перерізаним горлом.

Трагічний випадок стався недалеко від перетину Окружної дороги з вулицею Григоровича-Барського близько 1:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія, який був очевидцем, він рухався по Окружній дорозі і побачив на узбіччі хлопця. Той ішов нерівною ходою і намагався зупинити інші автомобілі. Спочатку чоловік подумав, що хлопець п'яний і просто хоче, щоб його хто-небудь підвіз додому. Однак чоловік все ж зупинився і вийшов з автомобіля. Коли він підійшов ближче до хлопця, то побачив, що той тримається за шию, а його одяг весь у крові.

Водій спробував надати хлопцеві хоч якусь допомогу, але всі його спроби виявилися марними. Перед смертю хлопець вимовив слово «таксі», проте чоловік так і не зрозумів, був той водієм чи пасажиром.

Інші свідки події розповіли, що бачили, як хлопця викинули на узбіччя з автомобіля Daewoo Lanos сірого кольору, після чого авто зникло на великій швидкості.

На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, слідчо-оперативна група, кінологи і криміналісти.

На даний момент всі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення осіб зловмисників та пошуки автомобіля, який, можливо, був місцем злочину.