Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ без світла. Військовий розповів, що його вразило на дорогах

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Київ без світла. Військовий розповів, що його вразило на дорогах
Журналіст–військовий подякував киянам за дисципліну, самоповагу та самоорганізацію на дорозі
Ілюстративне фото з відкритих джерел

«Я бачив багато країн і багато доріг, і українські водії справді добрі «вершники»

У Києві під час відключення світла також вимикаються і світлофори. Журналіст Петро Шуклінов, який мобілізувався до війська і зараз захищає нашу країну, розповів, що був вражений, побачивши, як водії у столиці самостійно регулюють рух на перехрестях.

«Сьогодні їхав дорогою з вимкненими світлофорами у Києві. Побратими у формі подекуди зупинялись на перехрестях, щоб власноруч навести порядок і розвести потоки. Та в більшості випадків в цьому не було потреби: водії самі регулювали себе», – написав він у соцмережі.

За словами журналіста, це і є самоповага: поважаєш себе – поважаєш оточення. З цього все починається. «Ось три полоси громадян зупиняються, щоб пропустити громадян справа. Могли б їхати далі, але перша шеренга подумала про нас – тих, хто справа. І наш потік із вдячністю проїжджає перехрестя. А ось вже ми зупиняємось, щоб пропустити громадян на машинах там, де світлофор мав нас розсудити. Дивовижна повага та ставлення один до одного. Так, є «перешкода справа» та інші правила. Та я бачив багато країн і багато доріг, і українські водії за моїми спостереженнями справді добрі «вершники», – пише Шуклінов.

Журналіст–військовий подякував киянам за дисципліну, самоповагу та самоорганізацію на дорозі. «Я хочу сказати за це дякую усім, хто виходить на дорогу з повагою до інших громадян. Тим, хто користується правилом «ялинки» і пропускає машини перед собою. Тим, хто навіть із вимкненими світлофорами поводить себе як громадянин великої країни», – зазначив він. 

Також Шуклінов згадав і своїх побратимів та посестер на «залізних конях». «Сьогодні подумав, що сучасні українські патриції – це воїни на пікапах та джипах. Еквіти, що під час війни кидають бізнес та справи, беруть до рук зброю, сідлають свого звіра та приєднуються до легіону», – пише він. 

Військовий нагадав, що у давньому Римі вершники були окремою кастою, це були найбагатші люди, бо коня могли дозволити собі лише патриції, або люди високого достатку. «Вершники були тогочасною «зброєю перемоги». Елітою, що була лише на клас нижче за сенаторів. Але мала ті ж самі права і обов'язки. Тому на війну, як і зараз в Україні, йшла в тому числі еліта. Цікаво, що нагородою за роки служби або особливі заслуги для приміпіла (найвищого за рангом центуріона легіону) могло бути його переведення у стан вершників. Ну, тобто, наступний рівень для піхотки – пересісти з окопу на «залізного коня». Без образ, колеги. Сам ВОС–100:)», – додав журналіст. 

До слова, «Укренерго» повідомило, що 4 червня, протягом усієї доби прогнозується дефіцит в енергосистемі.

Читайте також: У київському метро змінено графік руху поїздів
Теги: машини журналіст відключення Київ дороги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки – заборонено
У столиці пройдуть військові навчання з оборони Києва
6 травня, 11:28
Українець розстріляв шістьох командирів із 70-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ
Українець пішов воювати за Росію, а потім розстріляв окупантів
4 травня, 20:48
У Києві молодики влаштовували вечірки з наркотиками та ґвалтуванням
Один з організаторів «п’яних вечірок» у столиці вийшов з-під варти під заставу
10 травня, 09:15
За кожне пропагандистське відео виконавиця отримувала зарплату, яку їй у Києві особисто передавав батько куратора проєкта
Хто з українців працював на Медведчука в Києві: стали відомі імена
15 травня, 16:31
Під час обшуків правоохоронці виявили відходи на площі понад 300 кв. м
Нацполіція викрила у трьох областях підпільні склади епідемічно небезпечних відходів
28 травня, 16:32
Віталіна Біблів привітала Київ з Днем народження
Віталіна Біблів зі сльозами на очах розповіла про любов до рідного Києва (відео)
27 травня, 19:13
Обмеження діятимуть до 28 вересня
У Києві на чотири місяці буде обмежено рух двома вулицями
21 травня, 06:15
16 червня відбудеться Марш рівності, який востаннє проходив у Києві ще у 2021 році
У столичному метро відбудеться Марш рівності
30 травня, 15:38
Енергетики оновили графіки відключень світла у Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях
Енергетики попередили про подовження відключень світла у Києві та низці областей
25 травня, 11:59

Новини

Після екстрених відключень світла Київ повертається до графіків
Після екстрених відключень світла Київ повертається до графіків
Київ без світла. Військовий розповів, що його вразило на дорогах
Київ без світла. Військовий розповів, що його вразило на дорогах
У Києві 4 червня запроваджено екстрені відключення світла
У Києві 4 червня запроваджено екстрені відключення світла
На лаві підсудних опиниться підрядник, який нажився на ремонті укриттів у Бучі
На лаві підсудних опиниться підрядник, який нажився на ремонті укриттів у Бучі
У Києві двоє українофобів напали на волонтерку. Жінка звернулася в СБУ
У Києві двоє українофобів напали на волонтерку. Жінка звернулася в СБУ
Суд передав київський «Гулівер» в управління АРМА
Суд передав київський «Гулівер» в управління АРМА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
15K
Суд визнав ухилянтом батька дитини з інвалідністю. Деталі справи
12K
Китай ставить Кремль на коліна
11K
Харків втратив власну електрогенерацію – Терехов
6074
США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars
3382
Польща готує оригінальну інформаційну кампанію для мігрантів, щоб вони не їхали в країну

Новини

Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Сьогодні, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Сьогодні, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua