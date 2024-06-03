У київському метро змінено графік руху поїздів

У пікові години інтервали між поїздами становитимуть орієнтовно 3-4 хвилини

Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства

З понеділка, 3 червня, змінені графіки руху поїздів столичної підземки. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Так, у пікові години інтервали між поїздами становитимуть орієнтовно 3-4 хвилини, а міжпікові – 6:00–6:30 хвилин.

Інтервали вихідного дня залишаються без змін, час очікування поїзда складатиме 6-7 хвилин.

Також повідомляється, що графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами.

Комунальне підприємство зазначає, що безпека руху поїздів забезпечена. Обслуговування та ремонт рухомого складу здійснюється відповідно до встановлених регламентів.

Причиною таких змін став гострий дефіцит фахівців робітничих професій у КП «Київський метрополітен». Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом. Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується. Про це повідомляє комунальне підприємство.

Карта метро Києва: схема ліній метрополітену

Схема руху Київського метро та швидкісного транспорту інфографіка: metro.kyiv.ua

Які станції метро не працюють?

Нагадаємо, через аварію на синій гілці поїзди не їдуть тунелем від «Либідська» до «Деміївська».

Діє човниковий рух між станціями «Деміївська» та «Теремки». Працюють ці станції з 6:30 до 22:00 та інтервал становить 15 хвилин.

Зміни у роботі метро синьої гілки інфографіка: metro.kyiv.ua

Щоб дістатись станцій після аварійної ділянки можна використати автобусний маршрут 2м, що дублює закриту частину метро. (також автобуси: 38д, 60 та тролейбуси: 12, 43к)

Маршрут дублюючого автобусного маршруту 2м інфографіка: kpt.kyiv.ua

Нагадаємо, 8 грудня у Києві було оголошено про припинення руху поїздів на відрізку між станціями «Либідська» і «Деміївська» Оболонсько-Теремківської лінії метро. Наразі на вказаній ділянці продовжуються ремонтні роботи.

Мер Києва Віталій Кличко раніше повідомляв, що рух між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» можуть відкрити до кінця літа.

До слова ,29 квітня ремонт аварійної ділянки київського метро на перегоні між станціями «Деміївська» і «Либідська» вийшов на наступний ключовий етап. Аварійну частину тунелю мають повністю замінити. Нова 27-метрова ділянка буде монолітною та прямокутною в перерізі. На новій ділянці планується влаштувати вібропоглинальне кріплення рейок, щоб зменшити ймовірність повторної аварії.