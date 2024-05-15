Хто з українців працював на Медведчука в Києві: стали відомі імена

За кожне пропагандистське відео виконавиця отримувала зарплату, яку їй у Києві особисто передавав батько куратора проєкта

Правоохоронці сьогодні викрили у Києві «медіа-офіс» політпроєкту «Другая Украина»

Служба безпеки України затримала у Києві та повідомила про підозру батьку куратора прокремлівського проєкта «Другая Украина» Юрію Жарких та сценаристці й художниці Наталії Михайловій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела.

Зокрема, правоохоронці сьогодні викрили у Києві «медіа-офіс» політпроєкту «Другая Украина». У Москві цим проєктом керує колишній ведучий «112 каналу» Денис Жарких.

Як зазначають джерела, затримана Наталія Михайлова виготовляла та поширювала фейки проте, що нібито прості українці чекають на «русский мир». При цьому вона всіляко дискредитувала українську влада та Сили оборони.

«Після затвердження Москвою замовні сюжети масово поширювали медведчуківські інформресурси, зокрема сайт «Другая Украина». За кожне відео виконавиця отримувала зарплату, яку їй у Києві особисто передавав батько куратора проєкта – Юрій Жарких. Всім трьом Служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді», – зазначають джерела.

Наталія Михайлова – мультиплікатор Жаркіх фото: glavcom.ua

Батько Юрій Жаркіх фото: glavcom.ua

Як повідомлялося, Служба безпеки викрила у Києві підпільний осередок прокремлівського політпроєкту «Другая Украина». Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ.

У Києві над «проєктом» працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України. Зокрема, її учасники поширювали відеоконтент, в якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам. Члени групи облаштувала підпільну студію у власному помешканні на Київщині і виготовляли замовні анімаційні ролики, які пересилали на погодження своєму куратору з РФ.