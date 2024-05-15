Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Хто з українців працював на Медведчука в Києві: стали відомі імена

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хто з українців працював на Медведчука в Києві: стали відомі імена
За кожне пропагандистське відео виконавиця отримувала зарплату, яку їй у Києві особисто передавав батько куратора проєкта
фото: glavcom.ua

Правоохоронці сьогодні викрили у Києві «медіа-офіс» політпроєкту «Другая Украина»

Служба безпеки України затримала у Києві та повідомила про підозру батьку куратора прокремлівського проєкта «Другая Украина» Юрію Жарких та сценаристці й художниці Наталії Михайловій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела.

Зокрема, правоохоронці сьогодні викрили у Києві «медіа-офіс» політпроєкту «Другая Украина». У Москві цим проєктом керує колишній ведучий «112 каналу» Денис Жарких.

Як зазначають джерела, затримана Наталія Михайлова виготовляла та поширювала фейки проте, що нібито прості українці чекають на «русский мир». При цьому вона всіляко дискредитувала українську влада та Сили оборони.

«Після затвердження Москвою замовні сюжети масово поширювали медведчуківські інформресурси, зокрема сайт «Другая Украина». За кожне відео виконавиця отримувала зарплату, яку їй у Києві особисто передавав батько куратора проєкта – Юрій Жарких. Всім трьом Служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді», – зазначають джерела.

Наталія Михайлова – мультиплікатор Жаркіх
Наталія Михайлова – мультиплікатор Жаркіх
фото: glavcom.ua
Батько Юрій Жаркіх
Батько Юрій Жаркіх
фото: glavcom.ua

Як повідомлялося, Служба безпеки викрила у Києві підпільний осередок прокремлівського політпроєкту «Другая Украина». Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ.

У Києві над «проєктом» працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України. Зокрема, її учасники поширювали відеоконтент, в якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам. Члени групи облаштувала підпільну студію у власному помешканні на Київщині і виготовляли замовні анімаційні ролики, які пересилали на погодження своєму куратору з РФ.

Теги: СБУ Віктор Медведчук Київ пропаганда пропагандист

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Алфьоров розбив найбільш розповсюджені міфи роспропаганди
9 Травня. П’ять наївних запитань до історика Історія
8 травня, 21:00
Муніципальний дитячий садок на Позняках, який чомусь став приватним
У Києві продаються муніципальні садочки і басейни. Хто це робить?
4 травня, 10:00
Андрій Наумов виїхав із України за декілька годин до повномасштабного вторгнення Росії
Ексначальник управління внутрішньої безпеки СБУ отримав підозру
3 травня, 11:49
Офіс генпрокурора ініціював передачу київського торговельно-офісного центру «Гулівер» в управління АРМА
Київський «Гулівер» відреагував на можливий перехід в управління АРМА
25 квiтня, 20:32
Фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку
Пляжний сезон у столиці: КМДА дала пораду містянам
23 квiтня, 12:07
Ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник Росії
Затримано коригувальника, який хотів навести російські ракети на базу «Кракена»
23 квiтня, 10:37
В Одесі постраждало семеро осіб, з них двоє дітей
Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
23 квiтня, 06:38
Фунікулер не працюватиме з 19:00 до 21:00
Київський фунікулер тимчасово не працює
22 квiтня, 19:57
Через загрозу ракетного обстрілу німецькому політику разом з колегами довелось спуститись на підземну автостоянку готелю
Віцеканцлер Німеччини провів півтори години в укритті Києва через тривогу
19 квiтня, 13:31

Кримінал

Хто з українців працював на Медведчука в Києві: стали відомі імена
Хто з українців працював на Медведчука в Києві: стали відомі імена
Син екснардепа-регіонала постане перед судом за організацію замовного вбивства
Син екснардепа-регіонала постане перед судом за організацію замовного вбивства
Правоохоронці викрили на корупції чиновника «Укрзалізниці»
Правоохоронці викрили на корупції чиновника «Укрзалізниці»
Чоловік, якого підозрюють у зґвалтуванні маленьких доньок, постане перед судом
Чоловік, якого підозрюють у зґвалтуванні маленьких доньок, постане перед судом
Побиття військового у соборі. Суд відправив іподиякона УПЦ МП на «перевиховання»
Побиття військового у соборі. Суд відправив іподиякона УПЦ МП на «перевиховання»
Суд оштрафував невістку, яка облаяла свекруху
Суд оштрафував невістку, яка облаяла свекруху

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Мурал із Залужним, який нещодавно з'явився у столиці, доведеться стерти
16K
Ірландія цього тижня планує ухвалити важливе рішення щодо українських біженців
11K
Блінкен назвав реформи, які Україні доведеться реалізувати
7086
Втрати ворога станом на 15 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
5841
Скільки українців за кордоном не цікавляться новинами про Україну: неочікувана цифра
3866
Путін «кладе на стіл» Харківську область: що значить нова заява диктатора

Новини

З’ясовуються обставини загибелі курсанта під час стрибка з парашутом – ДБР
Сьогодні, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Сьогодні, 13:17
Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Сьогодні, 11:37
РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
Вчора, 21:24
Навіщо Путін звільнив Шойгу – Центр протидії дезінформації дав роз'яснення
Вчора, 19:17
Блінкен прибув до Києва, США виділять новий пакет допомоги: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua