У Києві на чотири місяці буде обмежено рух двома вулицями

Об'їхати місце виконання дорожніх робіт можна буде у двох напрямках

У Києві з 21 травня до 28 вересня у зв'язку з реконструкцією транспортної розв'язки обмежать рух на ділянці від вулиці Сімʼї Шовкоплясів до розвороту на вулицю Богатирську. Про це пише КМДА.

«З 21 травня до 28 вересня діятимуть обмеження руху транспорту на ділянці від вул. Сімʼї Шовкоплясів до розвороту на вул. Богатирську (ПрАТ «Оболонь»). Зміни пов’язані з продовженням реконструкції транспортної розвʼязки на перетині вулиць Полярної і Богатирської», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що об'їхати місце виконання дорожніх робіт можна буде у двох напрямках:

до центру міста – правим проїздом вул. Богатирської (парна сторона);

до виїзду з міста – місцевим проїздом вул. Богатирської на ділянці від вул. Левка Лукʼяненка до вул. Озерної.

Водночас повністю буде закритий правий поворот із вулиці Полярної на вулицю Богатирську. Водіїв закликали враховувати обмеження при плануванні маршруту.

Нагадаємо, 20 травня у Києві відкрито рух новим шляхопроводом на Оболоні – проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Як зазначив мер, роботи на цьому інфраструктурному обʼєкті розпочали в червні 2023 року. Довжина шляхопроводу становить 125 метрів.

До слова, у Києві до 31 травня на вулиці Крайня частково обмежено рух транспорту – дорожники проводять середній ремонт.