Енергетики попередили про подовження відключень світла у Києві та низці областей

Відключення електроенергії триватимуть на дві години довше, ніж планувалося

Графіки відключень світла у Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях сьогодні будуть діяти довше, аніж передбачалося. Про це повідомив гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

«На цей раз «Укренерго» для Києва дає коригування в гіршу сторону», – зазначив Коваленко.

За його словами, відключення світла у Києві сьогодні, 25 травня, будуть тривати у період з 20:00 до 24:00. Це на дві години довше, ніж планувалося. Покриття потреб у столиці тримається на рівні 80%, що на 7% менше за попередній прогноз.

ДТЕК підтверджує, що графіки відключень світла у Києві та Київській області діятимуть з 20:00 до 24:00. Така ж ситуація – в Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Раніше повідомлялося, що графіки погодинних відключень електроенергії у суботу 25 травня діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України у години максимального вечірнього споживання – з 20:00 до 22:00.

Нагадаємо, що світло вимикатимуть в Україні, поки не відновиться генерація.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії.

До слова, Кабмін ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів вже до кінця травня.