Відключення світла будуть протягом усього дня: «Укренерго» дало прогноз на 4 червня

Дефіцит електроенергії може виникнути через спеку та зниження обсягів імпорту

При перевищені лімітів будуть застосовані для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень

Завтра, 4 червня, протягом усієї доби прогнозується дефіцит в енергосистемі. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Як зазначається, дефіцит електроенергії може виникнути через спеку та зниження обсягів імпорту.

Також при перевищені лімітів обленерго будуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що з 1 червня 2024 року піднімається тариф на електроенергію. Єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

Із 30 квітня 2025 року єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде встановлена ​​на рівні 4,32 грн/кВт-год. Проте «нічна ціна електроенергії» (при встановленні відповідного двозонного лічильника) становитиме 2,16 гривні за кВт*год.