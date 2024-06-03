Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Відключення світла будуть протягом усього дня: «Укренерго» дало прогноз на 4 червня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Відключення світла будуть протягом усього дня: «Укренерго» дало прогноз на 4 червня
Дефіцит електроенергії може виникнути через спеку та зниження обсягів імпорту
фото з відкритих джерел

При перевищені лімітів будуть застосовані для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень

Завтра, 4 червня, протягом усієї доби прогнозується дефіцит в енергосистемі. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Як зазначається, дефіцит електроенергії може виникнути через спеку та зниження обсягів імпорту.

Також при перевищені лімітів обленерго будуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень. 

Відключення світла будуть протягом усього дня: «Укренерго» дало прогноз на 4 червня фото 1

Нагадаємо, Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що з 1 червня 2024 року піднімається тариф на електроенергію. Єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

Із 30 квітня 2025 року єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде встановлена ​​на рівні 4,32 грн/кВт-год. Проте «нічна ціна електроенергії» (при встановленні відповідного двозонного лічильника) становитиме 2,16 гривні за кВт*год.

Читайте також:

Теги: енергетика Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз у Повітряних силах спостерігають, як ворог знову активізувався, натомість почавши менше використовувати своїх ракет різних типів
Росія, ймовірно, готує обстріл української енергетики: деталі від Повітряних сили
6 травня, 13:38
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки
Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК
8 травня, 08:13
За словами очільника «Укренерго», протягом тривалого періоду Україна відчуватиме дефіцит електроенергії
Глава «Укренерго» пояснив, скільки в Україні діятимуть графіки відключень
16 травня, 15:18
17 травня можливе продовження відключення
Відключення світла в низці областей. ДТЕК повідомив години
16 травня, 16:15
Нові графіки відключень та «Рамштайн-22». Головне за 20 травня
Нові графіки відключень та «Рамштайн-22». Головне за 20 травня
20 травня, 21:00
Сильна спека негативно впливає на роботу сонячних панелей
«Укренерго» повідомило, як спека впливатиме на графіки відключень
27 травня, 19:02
Володимир та Олена Зеленські у День вишиванки
Зеленський та перша леді України у стильних вишиванках привітали українців
16 травня, 13:23
Зрадник Царьов визнав, що Путін не здатен знищити українську енергетику
Зрадник Царьов визнав, що Путін не здатен знищити українську енергетику
16 травня, 14:36
Після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення
«По 10 годин без світла». Нардеп приголомшив «оптимістичним» прогнозом на зиму
18 травня, 13:13

Суспільство

Відключення світла будуть протягом усього дня: «Укренерго» дало прогноз на 4 червня
Відключення світла будуть протягом усього дня: «Укренерго» дало прогноз на 4 червня
Перелік професій і посад для бронювання: нардеп повідомив, коли уряд ухвалить рішення
Перелік професій і посад для бронювання: нардеп повідомив, коли уряд ухвалить рішення
Евакуація керівництва Харківщини: Центр протидії дезінформації попереджає про новий фейк РФ
Евакуація керівництва Харківщини: Центр протидії дезінформації попереджає про новий фейк РФ
Артем Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК
Артем Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК
Чому нема економічного бронювання? Відомий бізнесмен пояснив, яку помилку робить влада
Чому нема економічного бронювання? Відомий бізнесмен пояснив, яку помилку робить влада
Бронювання працівників ДСНС: петиція набрала необхідну кількість голосів
Бронювання працівників ДСНС: петиція набрала необхідну кількість голосів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Які країни відмовилися їхати на український саміт миру (список)
63K
Китай поставив газовий ультиматум Росії – Financial Times
60K
Ще одна країна відмовилася від участі в українському саміті миру у Швейцарії
18K
Залучав бійців до будівництва свого маєтку. ДБР викрило командира тероборони
18K
Чехія запустила проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину
8714
П’яний священник Московської церкви в Ужгороді влетів на авто у будинок

Новини

ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
Вчора, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
Вчора, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
1 червня, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
31 травня, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
31 травня, 17:06

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua