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Один з організаторів «п’яних вечірок» у столиці вийшов з-під варти під заставу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Один з організаторів «п’яних вечірок» у столиці вийшов з-під варти під заставу
У Києві молодики влаштовували вечірки з наркотиками та ґвалтуванням
Фото: Національна поліція України

Суд вирішив продовжити Ярині тримання під вартою з вимогою застави у розмірі 272 500 грн. Обвинувачений вніс цю суму, і його відпустили

Один з організаторів «п'яних вечірок» в Києві, на яких знущалися із дівчат, Андрій Ярина вийшов з-під варти. За нього внесли 272 500 грн застави. Про це на повідомила Київська обласна прокуратура на запит «Суспільного».

Зазначається, що прокурор вимагав продовжити Ярині запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою, проте Голосіївський районний суд задовольнив це клопотання лише частково.

В прокуратурі повідомили, що суд вирішив продовжити Ярині тримання під вартою з вимогою застави у розмірі 272 500 грн. Обвинувачений вніс цю суму, і його відпустили.

Ярину зобовʼязали носити електронний браслет, не покидати місце свого проживання без дозволу суду, не спілкуватися зі свідками та потерпілими, а також здати на зберігання закордонний паспорт.

Як повідомляв «Главком», 1 лютого слідчі поліції Київщини разом із оперативниками кримінальної поліції НПУ і прокурорами столичної області провели обшуки за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області та підтвердили причетність до злочину групи осіб. Група молодих хлопців, які називають себе «криптани з Франика». Вони влаштовували вечірки, де нібито накачують дівчат алкоголем і транквілізатором «Ксанакс», а потім «показують світу шл*х». Кадри насильства хлопці поширювали в соціальних мережах та закритих каналах Telegram.

Заступниця глави МВС Катерина Павліченко розповіла, що в історії про гучні вечірки у Києві, на яких молодики накачувати снодійним та принижувати дівчат, найбільше шокують коментарі, в яких звинувачують потерпілих у тому, що сталося. 

Правоохоронці повідомили про підозру двом фігурантам гучних вечірок. Ще шістьом вручили повістки до військкомату. Серед них був і адвокат Артем Захаров. У соцмережі Захаров відхрестився від участі та організації «п’яних вечірок». Заявив, що надавав правову допомогу виключно під час проведення процесуальної дії – обшуку. Коли до квартири прибули представники ТЦК, то вони вручили Артему Захарову повістку про явку до військкомату. «Я виконав свій обов’язок громадянина України щодо її отримання без будь-яких перешкод, з повагою до ЗСУ і Закону», – запевнив правозахисник.

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Теги: Київ суд алкоголь

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