Рашисти заявили про підготовку хімічної атаки по Одещині
Росія за принципом «інформаційного алібі» поширила інформацію про підготовку хімічної атаки в Одесі
Росія «анонсувала» хімічну атаку по Одеській області, і, ймовірно, планує звинуватити в цьому українських військових. Про це повідомляє міністерство оборони країни-агресорки.
Так, міноборони заявляє, що Україна нібито готує провокації для звинувачення Збройних сил РФ у застосуванні хімічної зброї проти цивільних людей.
У міністерстві заявляють, що для цього в санаторій Міністерства охорони здоров'я України «Приморський» (Курортне, Одеська область) 18 червня приїхали співробітники СБУ. Вони нібито «опрацьовували з керівництвом установи питання прийому, розміщення та надання медичної допомоги постраждалим від ураження хімічними (отруюючими) речовинами».
Також міністерство «попереджає» Захід, ООН, Червоний Хрест і Організацію із заборони хімічної зброї, що повідомлення про подібні «провокації» широко поширяться в західних ЗМІ і на різних інтернет-ресурсах.
Нагадаємо, сьогодні ЗСУ збили ракету в небі над Одещиною.
Раніше представник США в ООН розповіла, де Росія застосовувала хімічну зброю.
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