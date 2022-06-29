Рашисти заявили про підготовку хімічної атаки по Одещині

Росія за принципом «інформаційного алібі» поширила інформацію про підготовку хімічної атаки в Одесі

Росія «анонсувала» хімічну атаку по Одеській області, і, ймовірно, планує звинуватити в цьому українських військових. Про це повідомляє міністерство оборони країни-агресорки.

Так, міноборони заявляє, що Україна нібито готує провокації для звинувачення Збройних сил РФ у застосуванні хімічної зброї проти цивільних людей.

У міністерстві заявляють, що для цього в санаторій Міністерства охорони здоров'я України «Приморський» (Курортне, Одеська область) 18 червня приїхали співробітники СБУ. Вони нібито «опрацьовували з керівництвом установи питання прийому, розміщення та надання медичної допомоги постраждалим від ураження хімічними (отруюючими) речовинами».

Також міністерство «попереджає» Захід, ООН, Червоний Хрест і Організацію із заборони хімічної зброї, що повідомлення про подібні «провокації» широко поширяться в західних ЗМІ і на різних інтернет-ресурсах.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ збили ракету в небі над Одещиною.

Раніше представник США в ООН розповіла, де Росія застосовувала хімічну зброю.

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