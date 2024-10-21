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Знеструмлення триватимуть по 10-11 год: де на Київщині енергетики вимикатимуть світло

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Знеструмлення триватимуть по 10-11 год: де на Київщині енергетики вимикатимуть світло
У деяких населених пунктах знеструмлення триватимуть по 10-11 год., проте в деяких випадках цей час може і збільшитися
фото ілюстративне

21 жовтня, відключення електроенергії заплановано у Димерській громаді

Протягом 21 та 22 жовтня 2024 року в деяких населених пунктах Київської області заплановані планові відключення електроенергії через профілактичні роботи. Про це повідомиляє  пресслужба ДТЕК.

Енергетики закликають мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Зазначається, що знеструмлення триватимуть по 10-11 год., проте в деяких випадках цей час може і збільшитися. Але профілактичні роботи сприятимуть уникненню аварійних ситуацій та підвищують надійність електропостачання.

У понеділок, 21 жовтня, відключення електроенергії заплановано у Димерській громаді, повідомляє Димерська селищна рада. Зокрема, не буде світла у селі.Катюжанка, на вулицях Вербова, Нова, Поштова. Та у селі Любимівка – лише по вулиці Миру. Тривалість відключень – з 9:00 по 19:00.

У вівторок, 22 жовтня, енергетики проводитимуть профілактичні роботи у селищі Калинівка Фастівського району, попереджає Калинівська селищна рада. Відключати електроенергію планують на наступних вулицях: Васильківська, Виноградна, Зоряна, Зоряний, Каденюка, Калинова, Квіткова, Квітковий, Київська, Кленовий, Лесі Українки, Лисенка, Лісова, Промисловий, Садова, Сонячний, Спортивна, Стуса, Сунична, Тепличний, Центральна, Центральний, Яблунева. Тривалість знеструмлення – з 8:30 до 19:30.

Також у вівторок, 22 жовтня, планові відключення очікуються у Переяславській міській територіальній громаді, повідомляє міський інформаційний центр. У Переяслав-Хмельницькому без світла залишиться чимало вулиць: Андрушівська, Борисовське поле, Варшавська, Весела, Волинська, Гамаліївська, Героїв Маріуполя, Грушевського Михайла, Дружби, Євгена Чикаленка, Західна, Зелена, Зимова, Івана Багряного, Канівська, Каштанна, Комарівська, Комунарська, Космонавтів, Лаврова, Литовська, Літня, Монастирська, Морська, Набережна, Невизначена, Озерна, Осіння, Паркова, Перемоги, Петра Сагайдачного, Рибальська, Сонячна, Тараса Федоровича, Володимира Філатова, Богдана Хмельницького, В’ячеслава Чорновола, Ювілейна, Якима Сомка.

Крім того, відключення електроенергії заплановане у селі Стовп’яги на вулицях Миру та Соснівській. Тривалість знеструмлення — з 9.00 до 19.00.

Нагадаємо, 19 жовтня, на території Сумщини та Чернігівщини було запроваджено аварійні відключення світла. 

Теги: відключення світла електроенергія ДТЕК Київщина

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