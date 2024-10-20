Уночі Росія атакували Київщину безпілотниками: наслідки

В одному з населених пунктів Київщини пошкоджено багатоповерхівку

У ніч проти 20 жовтня окупанти атакували Київську область безпілотниками. Руйнувань та постраждалих немає. Про це повідомляє начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Вночі сили ППО відбили чергову атаку БпЛА. Ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає», – йдеться у заяві.

Кравченко додав, що в одному з населених пунктів Київщини внаслідок падіння уламків пошкоджено зовнішню стіну багатоповерхового будинку. Однак пошкодження незначні.

Оперативні групи продовжують роботу з виявлення та фіксації наслідків нічної атаки.

Нагадаємо, росіяни 19 та 20 жовтня масово атакували українські регіони за допомогою балістичних ракет та безпілотників. Вибухи було чути у столиці та у низці областей України.

Як повідомлялося, від ударів постраждали Харків та Суми. У Сумах після атаки російської армії відключили електроенергію, а в деяких районах міста пропало водопостачання.

Також увечері, 19 жовтня, окупанти двічі атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок чого постраждало 17 людей, серед них рятувальник.