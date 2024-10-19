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У двох областях України введено аварійні відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У двох областях України введено аварійні відключення світла
Введені графіки аварійних відключень у Сумській області
фото: glavcom.ua

Росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру України

Сьогодні, 19 жовтня, на території Сумщини та Чернігівщини запроваджено аварійні відключення світла. Про це повідомляють Сумиобленерго та Чернігівобленерго.

«О 08:57 на території Сумщини введені графіки аварійних відключень із першої по п'яту черги, відповідно до вказівки НЕК «Укренерго». Будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району», – зазначають Сумиобленерго.

Також на Чернігівщині запроваджено аварійні відключення.

«О 09:04 отримали команду від НЕК «Укренерго» про введення чотирьох черг графіка аварійних відключень (ГАВ). Причини, думаємо, детально пояснювати не треба – рашисти спричинили серйозні неполадки на енергооб'єктах сусіднього регіону», – зауважили в Чернігівобленерго.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 жовтня, росіяни завдали авіаційний удар по Шосткинській громаді Сумської області, застосувавши КАБи та «Шахеди». Внаслідок чого поранено сімох людей та пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє Сумська ОВА.

«Засобами ППО три «Шахеда» було знищено. Внаслідок ворожої атаки, попередньо поранення отримали семеро людей. Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Знеструмлено ряд населених пунктів Шосткинщини», – йдеться у повідомленні.

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Теги: Сумщина енергетика електроенергія війна обстріл росія росіяни окупанти Україна відключення відключення світла Чернігівщина

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