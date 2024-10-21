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Пожежа, вибиті вікна та постраждалий: фото наслідків атаки дронів на Київ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Пожежа, вибиті вікна та постраждалий: фото наслідків атаки дронів на Київ
Падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку
фото: пресслужба ДСНС

БпЛА заходили в бік міста з різних напрямків

Унаслідок нічної атаки ворожих дронів по Києву уламки збитих цілей впали у Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Як зазначається, цієї ночі Росія атакувала українську столицю дронами. БпЛА заходили в бік міста з різних напрямків. «Силами усіх складових Сил Оборони всі безпілотники, а це приблизно до десятка  БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені», – зазначив Попко.

Пожежа, вибиті вікна та постраждалий: фото наслідків атаки дронів на Київ фото 1

Дніпровський район

Уламки впали на відкритій території, був пошкоджений електричний кабель.

Голосіївський район

У дев’ятиповерхівці частково пошкоджено оздоблення стін та є вибиті вікна.

Солом’янський район

Падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займання локалізували.

4 фото
На весь екран

Відомо про одного потерпілого. Медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя. Від госпіталізації він відмовився.

Нагадаємо, вночі тривога в Києві тривала близько п'яти годин. Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві цієї ночі в результаті ворожої атаки із застосуванням ударних дронів і падіння їхніх уламків постраждала одна людина. У місті також спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося вже локалізувати. 

 

Теги: пожежа росія Віталій Кличко Київ Київщина

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