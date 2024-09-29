У США розпочалося будівництво першої атомної електростанції з мікрореактором
США мають на меті створити ядерний мікрореактор для забезпечення стабільним живленням
Міністерство оборони США розпочало будівництво першої в країні атомної електростанції з мікрореактором IV покоління. Про це повідомляє «Енергоатом».
«Мета проєкту – створити ядерний мікрореактор для забезпечення стабільним живленням під військові потреби. Реактор сконструйовано таким чином, щоб його можна було експлуатувати протягом трьох днів після доставлення і демонтувати протягом семи днів після», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що розробник створив високотемпературну установку з газовим охолодженням, яка працює на триструктурно-ізотропному (Triso) низькозбагаченому урані (Haleu) з високим вмістом ізотопів:
«Вона може транспортуватися у звичайних морських контейнерах і матиме встановлену потужність 1-5 МВт».
Нагадаємо, 27 серпня, стало відомо, що «Енергоатом» зробив новий крок для реалізації проєкту з будівництва Чигиринської АЕС. У стратегії України на період до 2050 року передбачено збільшення потужності вітчизняної атомної генерації. «Енергоатом» працює над пошуком нових майданчиків для будівництва обʼєктів.
Коментарі — 0