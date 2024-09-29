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У США розпочалося будівництво першої атомної електростанції з мікрореактором

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У США розпочалося будівництво першої атомної електростанції з мікрореактором
Реактор сконструйовано таким чином, щоб його можна було експлуатувати протягом трьох днів після доставки
фото: «Енергоатом»

США мають на меті створити ядерний мікрореактор для забезпечення стабільним живленням

Міністерство оборони США розпочало будівництво першої в країні атомної електростанції з мікрореактором IV покоління. Про це повідомляє «Енергоатом».

«Мета проєкту – створити ядерний мікрореактор для забезпечення стабільним живленням під військові потреби. Реактор сконструйовано таким чином, щоб його можна було експлуатувати протягом трьох днів після доставлення і демонтувати протягом семи днів після», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розробник створив високотемпературну установку з газовим охолодженням, яка працює на триструктурно-ізотропному (Triso) низькозбагаченому урані (Haleu) з високим вмістом ізотопів:

«Вона може транспортуватися у звичайних морських контейнерах і матиме встановлену потужність 1-5 МВт».

Нагадаємо, 27 серпня, стало відомо, що «Енергоатом» зробив новий крок для реалізації проєкту з будівництва Чигиринської АЕС. У стратегії України на період до 2050 року передбачено збільшення потужності вітчизняної атомної генерації. «Енергоатом» працює над пошуком нових майданчиків для будівництва обʼєктів.

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Теги: АЕС США енергетика атомна енергетика електроенергія Енергоатом

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