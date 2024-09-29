У США розпочалося будівництво першої атомної електростанції з мікрореактором

Реактор сконструйовано таким чином, щоб його можна було експлуатувати протягом трьох днів після доставки

США мають на меті створити ядерний мікрореактор для забезпечення стабільним живленням

Міністерство оборони США розпочало будівництво першої в країні атомної електростанції з мікрореактором IV покоління. Про це повідомляє «Енергоатом».

«Мета проєкту – створити ядерний мікрореактор для забезпечення стабільним живленням під військові потреби. Реактор сконструйовано таким чином, щоб його можна було експлуатувати протягом трьох днів після доставлення і демонтувати протягом семи днів після», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розробник створив високотемпературну установку з газовим охолодженням, яка працює на триструктурно-ізотропному (Triso) низькозбагаченому урані (Haleu) з високим вмістом ізотопів:

«Вона може транспортуватися у звичайних морських контейнерах і матиме встановлену потужність 1-5 МВт».

Нагадаємо, 27 серпня, стало відомо, що «Енергоатом» зробив новий крок для реалізації проєкту з будівництва Чигиринської АЕС. У стратегії України на період до 2050 року передбачено збільшення потужності вітчизняної атомної генерації. «Енергоатом» працює над пошуком нових майданчиків для будівництва обʼєктів.