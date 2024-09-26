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«Прогноз досить умовний». Очільник Міненерго розповів про відключення світла взимку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Прогноз досить умовний». Очільник Міненерго розповів про відключення світла взимку
За словами урядовців, до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде
фото з відкритих джерел

Міжнародні енергетичні агентства вважають, що зима для українців буде складною

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу. Однак за словами міністра енергетики Германа Галущенка прогноз є досить умовним. Про це посадовець повідомив в ефірі телемарафону.

«На жаль, цю тему сьогодні намагаються коментувати всі міжнародні організації. Якщо ми говоримо професійно, то є міжнародні енергетичні агентства, і ми попросили їх зробити звіт. От вони сказали, що зима буде складною, а, можливо, найскладнішою», – пояснив міністр.

Водночас глава Міненерго зауважив, що у звітах не йдеться про години відключень, бо є велика кількість факторів, щоб назвати якісь цифри.

«Тому є багато спекуляцій, різні експерти говорять різні цифри, але все залежить від майбутніх ударів по енергетиці. Не самого факту ударів, а наслідків впливу ударів на енергосистему. Спрогнозувати це сьогодні неможливо, але я кажу, що готуймося до найгірших сценаріїв. Але ми робимо все, щоб це ніколи не знадобилося», – підкреслив він.

Нагадаємо, Місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні (ММПЛУ) прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

Як повідомлялося, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології. Раніше колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

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Теги: відключення світла Міненерго Герман Галущенко енергетика електроенергія

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