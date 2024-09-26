Міндовкілля повідомило про стан води в Сеймі та Десні

Перевищень у воді за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів поділилося актуальною інформацією про ситуацію на річках Сейм та Десна. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«26 вересня переміщення забруднення у Київській області не фіксується. Якість води на річці Десна у місцях водозаборів Києва та Броварів у межах норми. Спостерігається стабілізація ситуації у нижній течії річки Десна, показники якості води коливаються та перебувають на рівні значень попередньої доби. Розчинений кисень у воді всіх відібраних проб знаходиться в межах норми», – йдеться в повідомленні.

Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби не виявлено. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень так само не зафіксовано.

Щодо річки Сейм, на Сумщині, яка отримала значно більшу дозу забруднення, – спостерігається покращення показників якості води біля Чумакове. Показник хімічного споживання кисню знизився у всіх пунктах спостережень: у пункті Чумакове знизився до нормативних значень з 43,2 до 28,4 міліграма на дециметр кубічний при нормі 30 міліграмів на дециметр кубічний, у Мутин та Озаричі з 54,4 та 78,6 до 40,6 та 69,4 міліграма на дециметр кубічний. Забруднення, яке фіксується на ділянці Мутин – Озаричі стало менш концентрованим. Розчинений кисень підвищився та у пункті Чумакове досягнув норми не менше чотирьох міліграм на дециметр кубічний і становить 6,02 міліграм на дециметр кубічний, у пунктах Мутин та Озаричі перебуває в межах значень 0,5-2,56 міліграма на дециметр кубічний, що нижче норми.

На Чернігівщині спостерігається погіршення якості води у річці Сейм. У місті Батурин зафіксоване перевищення по хімічному споживанню кисню у 3,2 раза. У пункті Долинське – цей показник підвищився з 71 до 81 міліграм на дециметр кубічний, що перевищує норму у 2,7 раза. Розчинений кисень у місті Батурин та селі Долинське становить 0,35 та 0,58 міліграма на дециметр кубічний. По азоту амонійному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не виявлено.

Результати вимірювань проб води річки Десна на Чернігівщині свідчать, що розчинений кисень – у межах норми. За результатами вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин проб води річок Сейм та Десна у Сумській та Чернігівській областях, перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено.

Нагадаємо, станом на 22 вересня у річці Сейм спостерігалося повторне забруднення води. В річці Десна ситуація стабілізувалася.

До слова, протягом 21-23 вересня у річці Десна на Київщині спостерігається мінімальний рівень води за останні 100 років.