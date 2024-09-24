Рівень води на Десні у Київській області опустився до найнижчого

Центральна геофізична обсерваторія наголосила на критичному обмілінні Десни

У Київській області на річці Десна зафіксовано рекордно низький рівень води за всю історію спостережень. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, сьогодні, 24 вересня, о 8:00 на гідрологічному посту р. Десна – с. Літки, був зафіксований найнижчий рівень води за весь період спостережень починаючи з 1923 року – 69 см над нулем поста.

Раніше повідомлялося, що протягом 21-23 вересня у річці Десна на Київщині спостерігається мінімальний рівень води за останні 100 років. За даними гідрологічної станції Київ на гідрологічному посту р. Десна – с. Літки протягом 21-23 вересня спостерігається мінімальний рівень води за весь період спостережень починаючи з 1923 року – 70 см над нулем поста

Нагадаємо, раніше заступник голови Держекоінспекції Дмитро Заруба повідомив, що на річці Десна якість води у місцях водозаборів на Київщині перебуває у межах норми.

Також поблизу села Літки Броварського району Київської області на річці Десна нижче гирла річки Любич екологи встановили ще дві аераційні установки. Моніторинг екологічного стану води триває цілодобово.