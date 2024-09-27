Підвищення цін на електроенергію: що буде з тарифами для населення

Цієї осені зростуть ціни на електроенергію

Національна комісія на засіданні 1 жовтня розгляне проєкт постанови про перегляд граничних цін на ринку

Восени очікується підвищення цін на електроенергію. Зміни торкнуться бізнесу, але не вплинуть на тарифи для населення. Про це повідомив регулятор у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Національна комісія на засіданні 1 жовтня розгляне проєкт постанови про перегляд граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку.

Зазначається, що мета цього кроку – забезпечити умови для комерційного імпорту електроенергії з країн Європи, щоб покрити можливий дефіцит восени та взимку під час російських обстрілів.

«Рішення покликане збалансувати енергосистему та забезпечити стабільне електропостачання всіх категорій споживачів. Воно жодним чином не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення», – запевняє регулятор.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко запевняв, що тариф на електроенергію не переглядатиметься до 1 травня наступного року.

Як повідомлялося, український уряд оновив меморандум із Міжнародним валютним фондом (МВФ), який надасть фінансову допомогу у розмірі $8 млрд. Однак один із пунктів домовленостей передбачає підвищення тарифу на газ та електроенергію для населення.

До слова, фіксована ціна на газ для населення гарантована до 30 квітня 2025 року.