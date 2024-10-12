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На Київщині рятувальники загасили масштабну пожежу у ресторанному комплексі (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Київщині рятувальники загасили масштабну пожежу у ресторанному комплексі (фото)
Горіла двоповерхова деревʼяна будівля ресторану
фото: Facebook/Головне управління ДСНС України у Київській області

Пожежа сталася у селі Романків Козинської громади

На Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу у заміському ресторанному комплексі. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Про пожежу у селі Романків Козинської громади диспетчерській службі ДСНС повідомили о 5:33 ранку. По прибуттю вогнеборці встановили, що горить двоповерхова деревʼяна будівля ресторану на площі 2000 метрів квадратних, а також те, що є загроза двом розташованим поруч будівлям.

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До гасіння пожежі було залучено 10 одиниць техніки та 26 рятувальників з особового складу ДСНС
фото: Facebook/Головне управління ДСНС України у Київській області

Пожежу вдалося ліквідувати о 9:10, рятувальники проводять проливання дерев'яних споруд, що розташовані впритул до осередку пожежі.

До гасіння було залучено 10 одиниць техніки та 26 рятувальників з особового складу ДСНС – врятовано 13 споруд ресторанного комплексу.

Жертв та постраждалих через пожежу немає, причина займання з'ясовується.

Нагадаємо, вогнеборці Київської області загасили пожежу у Гостомелі, яка, ймовірно, виникла через підпал сухого листя.

До слова, у ніч на 10 жовтня на Київщині спалахнув гараж та металева тимчасова споруда.

Як повідомлялося, на Київщині правоохоронці затримали двох паліїв, які у пошуках легких грошей погодились підпалили релейну шафу на замовлення куратора РФ. Натомість тепер їм загрожує довічне позбавлення волі.

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Теги: Київщина ДСНС пожежа ресторан

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