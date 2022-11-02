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ЗСУ посилюють оборону столиці (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ посилюють оборону столиці (фото)
фото: Сухопутні війська ЗСУ

Захисники вдосконалюють систему інженерного обладнання та зведення фортифікаційних споруд навколо столиці

Українські захисники нарощують оборонні рубежі столиці. Довкола Києва створюється багатоешелонований захист. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Зокрема, ЗСУ вдосконалюють систему інженерного обладнання та зведення фортифікаційних споруд навколо столиці.

«Виходячи з висновків аналізу захисту столиці в лютому-квітні, вживаються додаткові заходи щодо посилення оборони. В першу чергу, проводимо обладнання вогневих позицій та укриттів для особового складу», – розповів командувач угрупування сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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Крім цього, за його словами, ЗСУ нарощують фортифікаційне обладнання рубежів оборони за допомогою встановлення довготривалих вогневих споруд різного типу.

«Також встановлюємо вибухові та невибухові інженерні загородження перед позиціями наших військ», - зазначив екскомандувач ООС.

Таким чином, як зазначає Павлюк, створюється система багатоешелонованої оборони шляхом нарощування районів рубежів та позицій.

Нагадаємо, розпочалася двісті п’ятдесят друга доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Теги: фото Київ ЗСУ

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