Звіт Кличка: бюджет столиці перевиконано майже на 3 млрд грн



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Мер Києва Віталій Кличко звітує про підсумки роботи столичної влади у 2019 році

Найбільше коштів спрямовано на соціально-культурну сферу міста

У 2019 році столиця перевиконала бюджет і отримала понад 60 мільярдів гривень надходжень. Попередньо планувалося отримати 57,5 мільярдів. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив журналістам під час звіту про підсумки роботи міської влади в 2019 році.

«Найбільше коштів цього року ми традиційно спрямували на соціально-культурну сферу міста. Сфера освіти отримала рекордні 18,6 мільярдів гривень. Охорона здоров’я – майже 11 мільярдів і соціальний захист - 8,3 мільярда гривень, - наголосив мер столиці. - 2019-й був непростим як для країни, так і для столиці. Але Київ продовжив перетворення і зміни. Наше місто розвивається, стає гарнішим і комфортнішим».

Наступного ж року, як зазначив Кличко, бюджет столиці планується теж на рівні 57 млрд грн. Через нововведення уряду частину фінансування галузей, зокрема, охорони здоров’я та соціального захисту населення, здійснюватимуть профільні міністерства. Також у міста забирають понад 2 мільярди, які столиця планувала спрямувати на великі інфраструктурні об’єкти.

«Це буде рік великих випробувань. Бо всі ви знаєте, що, незважаючи на заявлений курс на децентралізацію, містам та громадам урізали надходження до бюджетів. Це відобразиться і на бюджеті столиці. У 2020-му ми плануємо отримати трохи більше 57 мільярдів гривень. Втім, ми не збираємося зупинятися. І продовжимо фінансування пріоритетних для столиці напрямків і втілення запланованих проектів, що змінюють Київ», - зазначив Кличко.

Дивіться пряму трансляцію звіту Кличка.