Скандальний закон про столицю: свою допомогу пропонують європейські експерти



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У законопроєкт про столицю закладено багато положень, які викликають заперечення

Експерти Ради Європи запропонували допомогу в доопрацюванні нового закону про столицю. Про це повідомив голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня місцевого самоврядування.

«У законопроєкт закладено багато положень, які викликають заперечення. Оскільки окремі новації вплинуть на систему місцевого самоврядування, наші колеги з Ради Європи запропонували допомогу в його доопрацюванні в рамках так званого «страсбурзького формату», - підкреслив Кличко.

Також він нагадав, що гострим залишається питання оновлення законодавства про місцеве самоврядування. Зокрема, в частині місцевих виборів, усунення диспропорцій у співвідношенні власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування, справжньої фінансової автономії, розмежування відповідальності регіонального та місцевого рівнів самоврядування, зміцнення місцевих бюджетів.

«Ми очікуємо, що новації законодавства про місцеве самоврядування мають відбуватися за умови наукової та громадської експертизи відповідних законопроєктів. Дуже важливо, щоб законодавчі новації допомогли зняти проблемні питання в організації та функціонуванні місцевої влади, а не створювали нові, ще більш складні проблеми», - наголосив Кличко.

Він нагадав, що Асоціація міст України з моменту свого заснування в 1992 році завжди займала активну позицію як в питаннях формування правової бази місцевого самоврядування, так і захисту прав та інтересів територіальних громад. Напрацювання АМУ були використані при ухваленні Конституції України, базового закону «Про місцеве самоврядування» та інших законодавчих актів.

Нагадаємо, народні депутати 3 жовтня підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян.