Суд відклав засідання за позовом Кличка до Кабміну



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Віталій Кличко просить суд визнати протиправними дії уряду щодо внесення президенту подання від 4 вересня про його звільнення з посади голови КМДА

Суд продовжив строк підготовчого провадження на 30 днів

Окружний адміністративний суд міста Києва відклав до 17 грудня проведення підготовчого засідання у справі за позовом мера Києва Віталія Кличка до Кабінету міністрів України та глави уряду Олексія Гончарука. Про це повідомляє пресслужба суду.

«Сьогодні ОАСК своєї ухвалою продовжив строк підготовчого провадження на 30 днів до 4 січня 2020 року. Водночас, Окружним адміністративним судом міста Києва було задоволено клопотання представника позивача, що надійшло на адресу суду, про відкладення судового засідання, причини неявки – визнано поважними», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської держадміністрації.

Також Віталій Кличко просить Національну поліцію відкрити кримінальне провадження щодо «самоправства» Андрія Богдана.

7 жовтня стало відомо, що народний депутат Олександр Ткаченко подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Нещодавно радник мера Києва Максим Бахматов заявив, що протистояння Віталія Кличка з офісом президента Володимира Зеленського більше немає.

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