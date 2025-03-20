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Польща раптово закликала жителів зробити запаси

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Польща раптово закликала жителів зробити запаси
Як відомо, кожна польська родина до кінця 2025 року має отримати посібник для часів кризи та війни
фото з відкритих джерел

Поляки мають підготувати запас води, необхідні медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування, заряджені павербанки

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі закликає громадян республіки зробити запаси на три дні автономного виживання. Це необхідно на випадок кризових ситуацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rynek Zdrowia.

«Давайте будемо готові в рамках своїх можливостей щонайменше на три дні виживання без допомоги державних структур», – заявив заступник глави МВС Вєслав Лєснікевич.

За його словами, такий комплект має містити запас води, необхідні медикаменти, засоби гігієни та санітарії, запас продуктів харчування, освітлення, яке працюватиме без електромережі, заряджені павербанки, транзисторний радіоприймач.

Лєснікевич заявив, що «цивільна оборона – це не лише очікування допомоги, яку мають гарантувати всі державні структури», а кожен також має особисто дбати про свою безпеку і безпеку близьких. Він також зауважив, що у Польщі триває робота над створенням кризового посібника у співпраці з Міноборони та урядовим центром безпеки.

Нагадаємо, кожна польська родина до кінця 2025 року має отримати посібник для часів кризи та війни. Такий довідник наразі розробляють Міністерство внутрішніх справ, Міністерство національної оборони та Центр безпеки уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

У посібнику зокрема, будуть поради, як підготуватися до кількаденного відключення електроенергії, як вистояти в умовах кризи 72 години, що підготувати на випадок евакуації тощо. Посібник буде розроблено до кінця квітня та надруковано у другому півріччі. Брошури надсилатимуться посилкою. 

Раніше «Главком» повідомляв, що уряд Польщі працює над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка на випадок війни.

А очільник польського Міноборони Владислав Косіняк-Камиш розповів, що військова підготовка в країні в майбутньому буде доступна всім громадянам і надаватиметься у двох варіантах – базовому та розширеному.

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Теги: робота харчування поради Польща

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