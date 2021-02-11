Судова тяганина навколо перейменування проспекту Бандери пішла по новому колу

Київрада перейменувала Московський проспект на проспект Степана Бандери в липні 2016 року

28 січня 2021 року Окружний адмінсуд скасував рішення Київради про перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери

Столична влада готує апеляційну скаргу стосовно рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування перейменування трьох вулиць, провулку та проспекту. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

Рішенням Окружного адміністративного суду Києва № 826/17079/16 від 28 січня 2021 року за позовом від 5 листопада 2016 року громадської спілки «Громадський контроль та порядок» без участі представників Київської міської ради було скасовано рішення Київради № 559/559 від 07.07.2016 про перейменування наступних вулиць, проспекту та провулків:

вулиці Баумана на вулицю Януша Корчака;

вулиці Кутузова на вулицю Генерала Алмазова;

вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулку Кутузова на провулок Євгена Гуцала;

проспекту Московського на проспект Степана Бандери.

Як зазначила Марина Хонда, рішення суду прийняте через чотири роки після подання позову і є абсолютно необґрунтованим.

На сьогодні рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 січня 2021 року не набрало законної сили.

Нагадаємо, Київська міська рада перейменувала Московський проспект на проспект Степана Бандери в липні 2016 року.

25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.

9 грудня 2019 року Шостий апеляційний суд міста Києва підтвердив законність перейменування проспектів Романа Шухевича і Степана Бандери.