«Добропорядний» кривавий інвестор. Як Росія розплатилася з ексміністром оборони України

Павло Лебедєв створив цілу бізнес-імперію в окупованому Севастополі, серед його партнерів актор-путініст Володимир Машков

Колишній міністр оборони України часів Віктора Януковича Павло Лебедєв після анексії Криму Росією у 2014 році перебрався до Севастополя. Там з родиною й наближеними особами підозрюваний у держзраді активно розвиває свій бізнес у сфері нерухомості.

Масштаби севастопольського бізнесу, зав’язаного на Лебедєві, його родичах та бізнес-партнерах, вражають. У цій історії навіть знайшлося місце акторові-путіністу Володимиру Машкову, завдяки якому «Главкому» вдалося виявити офшорні компанії, що пов’язані із бізнесом жінки, яку називають сестрою ексміністра Лебедєва.

Павло Лебедєв у 2006 році вперше обрався до Верховної ради від Блоку Юлії Тимошенко, потім переметнувся до табору Партії регіонів, з якою працював у наступних каденціях парламенту. З кінця грудня 2012 року до лютого 2024 року – очолював Міністерство оборони України в уряді Миколи Азарова. Після втечі Віктора Януковича у лютому 2014 року Лебедєв також залишив Київ і переїхав до Севастополя. Згодом він увійшов до складу правління Російського союзу промисловців і підприємців, представляючи інтереси Севастополя та Криму. За даними бази МВС, Павло Лебедєв переховується від органів досудового розслідування. Датою його зникнення вказано 17 жовтня 2015 року. У червні 2020 року Державне бюро розслідувань оцінило роботу Лебедєва на посаді міністра оборони – заочно вручило підозру у державній зраді. За версією слідства, Лебедєв і його попередник міністр Дмитро Саламатін здійснили цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних сил України. Воно полягало у тому, що вони розформували окремі військові об'єднання, частини та підрозділи. Також тодішній президент Янукович і колишні міністри оборони змінили місця дислокації військових. Такі дії здійснювалися, зокрема, на території Автономної Республіки Крим, що надалі призвело до анексії півострова. Також Печерський районний суд Києва заочно заарештував Лебедєва за підозрою у причетності до розстрілів на Майдані у лютому 2014 року. Ексміністр підозрюється в організації тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств у період з 18 лютого 2014 року по 20 лютого 2014 у центрі Києва. У червні 2022 року український суд заарештував активи компаній, пов'язаних з родиною Лебедєва, на суму понад 650 млн грн. Ці підприємства займалися постачанням товарів до Росії та виробляли обладнання для оборонно-промислового комплексу країни-агресора. СБУ повідомила про підозру дочці ексміністра оборони України: за матеріалами слідства, саме вона керувала заарештованими підприємствами.

Основні девелоперські активи Лебедєва – група компаній «Парангон» у Севастополі. До 2015 року «Парангоном» володіла кіпрська компанія Metyglow Holdings LTD. Санкції Євросоюзу забороняють європейським компаніям інвестувати у нерухомість та туризм в анексованому Криму. Відповідно, Metyglow Holdings LTD довелося вийти з «Парангону». Натомість додалися інші компанії, які розташовані в офшорних зонах, які використовуються для ухилення від податків або відмивання грошей: у Панамській республіці, Белізі, Британських Віргінських Островах.

У 2017 році 0,0001% «Парангону» дісталося Людмилі Лебедєвій – повній тезці дружини ексміністра оборони України Павла Лебедєва. Надалі її частка у цьому бізнесі зростала, і вже у 2020 році жінка володіла 80% компанії вартістю майже 19,5 млн рублів. При цьому невеликі частки залишалися за офшорними компаніями.

За три роки частка дружини Павла Лебедєва у групі компаній «Парангон» зросла до 80% скриншот: list-org.com

На офіційному сайті «Парангону» вказано, що за час існування група компаній ввела в експлуатацію понад 20 житлових та рекреаційних комплексів у Севастополі. На сайті російського сервісу з продажу та оренди житла «ЦИАН» повідомляється, що забудовник «Парангон» вже здав 14 будинків в експлуатацію, а ще 11 – готується до 2026 року. Нині продовжується продаж квартир у житловому комплексі «Аквамарин Park», який здали в експлуатацію у 2023 році. Вартість квартир – від 8,86 млн рублів (приблизно 2,65 млн грн) до 31,18 млн рублів (приблизно 9,35 млн грн). ЖК розташований у 150 метрах від узбережжя Чорного моря та поряд з курортним комплексом «Аквамарин», який належить Павлу Лебедєву. До речі, саме у комплексі ексміністра-втікача виявили перший випадок коронавірусу у Севастополі у 2020 році. Після цього всіх гостей та співробітників «Аквамарину» закрили у комплексі на два тижні.

«Аквамарин» – своєрідний бренд Павла Лебедєва. У 2020 році у Севастополі була зареєстрована компанія «Спеціалізований забудовник «Аквамарин-інвест». Власниками на той момент були компанії «Кримський електротехнічний завод «Сатурн», у якому Лебедєв очолював раду директорів, та «Спеціалізований забудовник «Форум Крим», заснований… «Парангоном».

У 2022 році Павло Лебедєв володів 50% «Аквамарин-інвесту» скриншот: list-org.com

Директором севастопольського «Аквамарин-інвесту», статутний капітал якого складає 138 млн рублів (майже 41,5 млн грн) зазначений Гліб Віталійович Мельниченко. Людина з такими самими прізвищем ім’ям та по батькові значиться полковником міліції, який у 2014 році очолив управління боротьби з організованою злочинністю у ГУ МВС України в Запорізькій області. Народився у Севастополі, там же зробив кар’єру: від плиточника-облицювальника до начальника відділу державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС. Після Севастополя обіймав схожі посади у Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі. Окрім «Аквамарин-інвесту», Гліб Мельниченко зазначений як директор ще низки фірм, пов’язаних із родиною Лебедєвих у Севастополі.

Зв’язок між українофобом Машковим та офшорами родини Лебедєва

Торік несподівано в однієї з найстаріших будівельних компаній із Севастополя «Орга» з'явився новий співвласник: Машков Володимир Львович, який отримав 10% фірми. Це той самий актор Машков, якому подобається Радянський Союз та якого торік Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення визнала загрозою національній безпеці.

Володимир Машков на 10% володіє будівельною компанією у Севастополі фото з відкритих джерел

Директор компанії «Орга», Сергій Бойко також очолює ТОВ «Ортостат», серед власників якого є компанії, що мають стосунок до Лебедєвих.

Основна частка ТОВ «Орга» – 80% – належить компанії «АН Код Дельта». Власниця фірми – Галина Гутаріна, яку кримські журналісти назвали сестрою Павла Лебедєва. Гутаріна також володіє у Криму низкою інших підприємств, назви яких свідчать про зв’язок із Лебєдєвим: юридичною компанією «Парангон», ТОВ «Круїз «Аквамарин», «Торговий дім «Свеський насосний завод» тощо.

Ймовірно, родич Галини Гутаріної, Володимир Гутарін, власник ТОВ «Благодатне» у Краснодарському краї. Компанія «Благодатне» також є чи була в минулому засновником фірм, які пов’язані із родиною Павла Лебедєва.

Ще один можливий родич Галини Гутаріної вказав «Главкому» на старі закордонні грошові сховки родини Лебедєвих. Серед іншого чисельного бізнесу, Гутаріна – бенефіціарка ТОВ «СЗ Таврида Строй» з групи компаній «Парангон», яке зводить в Євпаторії апартаменти «Нова Керкінітіда». Генпідрядник проєкту – ТОВ «Кримтерінвест», що належить Олексію Гутаріну. Серед співвласників цього ТОВ раніше була фірма «Лазурит», яке приховує бенефіціарів за офшором із Сейшел – компанією Denza Group Ltd., до неї – Capinvest Ventures Ltd. (Беліз).

Загалом бізнес-імперія, яка має сліди Лебедєвих, охоплює різні сфери: від нерухомості – до аграрного сектору. Багато активів оформлені на довірених осіб та родичів, що ускладнює їхнє відстеження.

Генеалогія найближчих бізнес-зв’язків Павла Лебедєва скриншот: list-org.com

Благодійник та меценат

Павло Лебедєв активно підтримує криваву путінську «спецоперацію», так звану СВО в Україні. У липні 2022 року кримське інтернет-видання «Інформер» привітало Лебедева із 60-річчям. Автори тексту назвали ексміністра оборони України «добропорядним та відповідальним інвестором, який надає робочі місця, реалізує масштабні проєкти та розвиває економіку Севастополя».

У своєму коментарі «Інформеру» Лебедєв заявив, що у березні 2022 року в його комплексах «Аквамарин» та «Аква Делюкс» перебували «евакуйовані діти з Донбасу».

Міністр оборони України часів Януковича Павло Лебедєв підтримує ідею «СВО» скриншот: ruinformer.com

Крім цього, 29 травня 2024 року відбулося відкриття мультимедійного виставково-експозиційного комплексу «Севастополь. Воїнство земне та небесне», приурочене до 80-річчя визволення Севастополя від німецько-фашистських загарбників. Комплекс споруджено за ініціативою благодійної організації Лебедєва «Ми – севастопольці»…

Маргарита Огнева, «Главком»