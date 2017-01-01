Повернення «бездипломного» заступника Кличка (розслідування)

Мер Києва Віталій Кличко уповноважив представляти у судах інтереси киян свого екс-заступника Бондаренка, який підробив диплом

У травні цього року «Схеми» встановили, що заступник мера Києва Віталія Кличка Володимир Бондаренко має підроблений диплом про вищу юридичну освіту. Після цього на початку літа мер Києва відсторонив чиновника від виконання обов’язків, а в серпні звільнив його. Володимиру Бондаренку вручили підозру про злочин. З того часу



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Мер Києва Віталій Кличко уповноважив представляти у судах інтереси киян свого екс-заступника Бондаренка, який підробив диплом

У травні цього року «Схеми» встановили, що заступник мера Києва Віталія Кличка Володимир Бондаренко має підроблений диплом про вищу юридичну освіту. Після цього на початку літа мер Києва відсторонив чиновника від виконання обов’язків, а в серпні звільнив його. Володимиру Бондаренку вручили підозру про злочин. З того часу минуло понад три місяці. І нині в суді розглядається клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності, бо сплив термін давності. Та, попри цю скандальну історію, ми виявили, що Володимир Бондаренко на сьогоднішній день продовжує працювати в команді мера після офіційного звільнення. Віталій Кличко підписав спеціальні довіреності, якими наділив свого екс-заступника повноваженнями представляти інтереси міста у найвищих судових інстанціях. Підтвердженням його роботи на мерію є також той факт, що Володимира Бондаренка возять на службовій автівці – що зафіксували журналісти. Докладніше у розслідуванні «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

5 грудня 2017 року. Срібляста автівка «Тойота», яка належить Київській міській раді, заїжджає на внутрішню парковку мерії. Журналісти «Схем» фіксують, як із машини виходить колишній керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

Колишній керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко виходить з авто

За допомогою магнітної картки він долає прохідну і піднімається сходами. Наступного дня знімальна група помічає, як ця сама автівка забирає Володимира Бондаренка з-під його будинку разом із дочкою.

А це Володимир Бондаренко біля свого будинку

І привозить його до столичної адміністрації.

Те ж саме журналісти фіксують і 7 грудня.

Та сама ситуація повторюється через день

Чому Володимир Бондаренко їздить до столичної мерії, як на роботу? Адже він офіційно не працює ні в Київраді, ні в Київській міській державній адміністрації майже півроку.

Він втратив свою посаду після виходу в ефір розслідування «Схем» про вищу освіту чиновника – обов’язкову вимогу для його посади. У травні цього року «Схеми» встановили, що Бондаренко має підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка, на підставі якого він отримав диплом спеціаліста в Інституті післядипломної освіти Київського університету імені Шевченка.

Проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров каже, що коли вступав Бондаренко, ще не було повноцінної електронної бази з питань освіти

«Bін вступав у 2009 році. Тоді не було повноцінної єдиної державної електронної бази з питань освіти, і тому будь-який університет був зобов’язаний приймати нотаріально засвідчену копію, коли пред’являється оригінал. Перевіряти ми навіть не мали права», – пояснював у травні 2017 року проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Шевченка Володимир Бугров.

І хоча тоді мер намагався виправдати чиновника, який працює в його команді від 2007 року: «Я запитав його, він каже: я можу представити всю інформацію, що він вчився в місті Києві. А не у Львові». Сам тодішній керівник апарату відповідей на запитання журналістів про улюбленого викладача чи друга-одногрупника не знайшов.

Коли «Схеми» готували попереднє розслідування, Бондаренко охочіше спілкувався з журналістами

Нацполіція відкрила кримінальне провадження. І вже 7 червня Бондаренка відсторонили від роботи в КМДА. Але при цьому щедро підтримували матеріально. У червні та липні він отримав понад двадцять тисяч гривень надбавки за інтенсивність праці й виконання важливої роботи.

Надбавки, які отримував Бондаренко

При цьому будь-якої роботи він просто не міг виконувати, бо ж був офіційно відсторонений.

«Особа є відсторонена від виконання своїх обовязків. І нараховувати якісь додаткові надбавки за ефективність праці, якої фактично не було, – це фактично розтрата неправомірна грошових коштів», – зазначає юрист ГО «Центр протидії корупції» Андрій Савін.

Юрист ГО «Центр протидії корупції» Андрій Савін вважає, що нарахування доплат Бондаренку – неправомірна розтрата коштів

А 22 серпня, коли стало зрозуміло, що справа з дипломом дійде до суду, мер Віталій Кличко підписав розпорядження про звільнення Бондаренка. Про закінчення кар’єри в столичній владі Бондаренко сповістив на власній сторінці в Facebook. Після оголошення прокуратурою Києва підозри за фактом використання завідомо підробленого документа та сприяння в його виготовленні минуло понад три місяці. Нині ж у суді розглядається клопотання про звільнення Володимира Бондаренка від кримінальної відповідальності в зв'язку з терміном давності, про що в коментарі «Схемам» повідомила речниця київської прокуратури Надія Максимець.

Бондаренко сповістив у Facebook про закінчення роботи в КМДА

Тож чому Володимир Бондаренко ледь не щодня приїздить до мерії після звільнення? Чому його з дочкою возить автівка, яка належить Київраді? Хто видав йому магнітний ключ-доступ до столичних владних кабінетів? «Схеми» спробували запитати в самого Бондаренка, однак розмови із журналістами він уникнув.

Редакція надіслала запит у КМДА і Київраду. Але відповіді на момент ефіру не отримали. Після звернення до Київради народного депутата Юрія Левченкаситуація стала зрозумілішою.

Народний депутат Юрій Левченко каже, що Бондаренко отримав право представляти інтереси всієї Київради у найвищих судових інстанціях

«Після того, як він його звільнив за сфальшований диплом, він на нього виписав довіреності представляти всю київську громаду, представляти столицю, по суті, представляти Київську міську раду в усіх адміністративних інстанціях, усіх судах адміністративних, представляти київську громаду в Мін’юсті. Усі ті функції, які раніше він мав офіційно як заступник Кличка, після звільнення він йому передав у форматі довіреності», – зазначив народний депутат.

«Схеми» публікують документи за підписом Віталія Кличка, згідно з якими, Володимир Бондаренко отримав право представляти інтереси всієї Київради у найвищих судових інстанціях.

Юрист Андрій Савін підтверджує: це виняткові функції. «Ці довіреності видані на представництво Київської адміністрації у будь-яких процесах, у трьох інстанціях адміністративного провадження. Кличко дуже довіряє саме цій людині, і цей документ – це головний доказ цієї довіри», – зазначає він.

А використання Володимиром Бондаренком автомобіля Київради, вважає Андрій Савін, може стати окремою темою для розслідування Нацагенства з питань запобігання корупції.

Чому, попри скандал із дипломом, Володимира Бондаренка вже після звільнення наділили такими винятковими функціями і преференціями? «Схеми» звернулися за поясненнями безпосередньо до міського голови Віталія Кличка.

Мер Києва Віталій Кличко каже, що не пам'ятає кожен документ, який підписує

«У нас відкрита будівля. До нас приїжджають усі активісти, будь-яка людина може прийти. Чому він користується автівкою, яка належить Київраді? Не можу вам про це сказати. Він не працює. Щодо довіреності, я підписую якщо не сотні, то тисячі документів кожен день. І пам'ятати кожен документ я не можу», – відповів Віталій Кличко.

За що ж Віталій Кличко так цінує Бондаренка?

Брак людей, яким довіряє Віталій Кличко, – чи не це може бути поясненням такого впертого бажання залишити Володимира Бондаренка в мерії? Навіть попри гучний скандал із підробленим дипломом, кримінальне провадження та суди.

Джерело: Радіо Свобода