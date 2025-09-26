Реконструкція Бортницької станції аерації. Місце, де тонуть сотні мільйонів

Замовник готовий переплатити 114 млн грн, бо відмовив у доступі до актів виконаних робіт? омбудсмен відкрив провадження.

У 2025 році КП «Київбудреконструкція» законтрактувало з ТОВ «ТФМ-Схід» 709 млн грн на реконструкцію Бортницької станції аерації. Перший великий підряд компанія отримала у березні – 562,5 млн грн за роботи на дамбах мулових полів №1 та №2. Уже у серпні той же підрядник отримав ще один контракт на 147 млн грн – на додаткові роботи з нарощення дамби й перемичок навколо ділянки №1.

Бортницька станція аерації – це головна очисна станція стічних вод для Києва, а також для кількох населених пунктів Київської області: Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Бортничі, Гнідин, Щасливе, Чабани, Коцюбинське, Погреби, Новосілки, Гатне, Софіївська і Петропавлівська Борщагівки. Мулові поля, роботи на яких замовили у ТОВ «ТФМ-Схід» – величезні відстійники, куди після очищення зливають осад. Його стримують дамби, щоб бруд не розтікався і не потрапляв у ґрунт та воду.

Реконструкцію мулових полів Бортницької станції аерації розпочали ще у 2018 році. За ці сім років замовник підписав 10 договорів на 2,4 млрд грн, утім вартість фактично сплачених коштів менша – 1,5 млрд грн. ТОВ «ТФМ-Схід» вже четвертий підрядник, який виконує ці роботи. Раніше реконструкцією займалися ТОВ «Промін Буд Сервіс», ТОВ «Сінергія Буд» та ТОВ «Гарантбуд».

Потенційно дискримінаційні вимоги

Основну закупівлю 2025 року провели через відкриті торги з особливостями. На неї подалися два учасники. Тендер ТОВ «ТФМ-Схід» виграло у ТОВ «Автомагістраль-Південь», запропонувавши ціну на дві гривні меншу за конкурента.

У тендерній документації замовник прописав вимоги, які могли грати на руку своїм компаніям. Наприклад, учасники мали надати лист-згоду на можливе відтермінування платежу на час воєнного стану та шість місяців після його завершення. На практиці це дає замовнику змогу затримувати оплату для небажаних постачальників/підрядників, порушуючи принципи рівності. Тобто свої отримують гроші швидко, а інші компанії можуть чекати довго і без гарантій.

Ще одна вимога – обмежений період підтвердження досвіду. «Київбудреконструкція» вимагала від учасників підтвердити досвід роботи лише за період з 2019 по 2023 рік, повністю ігноруючи 2024-2025 роки. Це фактично звужує коло потенційних конкурентів і надає перевагу компаніям, які вже мають потрібну історію контрактів саме в цей період. Для нових гравців ринку або тих, хто активно працював останні два роки, тендер стає недоступним.

Також привертають увагу надмірні вимоги до персоналу. Так замовник хотів, щоб інженери компанії мали щонайменше три роки досвіду, були застрахованими перед третіми особами і ще й підтвердили це копіями договорів чи полісів. Але насправді це зайве. Договір укладають з підрядником, а не з його працівниками. Такі умови виглядають як спеціально створені бар’єри для тих, хто не в системі.

У результаті таких вимог замовник фактично отримує інструмент для вибіркового відсіву компаній. Нові або не свої компанії опиняються у невигідному положенні. Це класичні червоні прапорці, що сигналізують про потенційну дискримінацію та можливе лобіювання.

Шалені переплати

Команда Dozorro проаналізувала цьогорічні кошториси з реконструкції дамб Бортницької станції аерації і виявила ймовірну переплату на будівельних матеріалах – понад 114 млн грн. Ціни, які пропонує ТОВ «ТФМ-Схід», у середньому майже вдвічі вищі за ринкові. Водночас ціна в обох договорах динамічна – замовник має можливість скоригувати вартість на матеріали в актах виконаних робіт.

Топ-5 позицій з переплатою

Найменування позиції Одиниця виміру Кількість Відпускна ціна, грн з ПДВ Середньоринкова ціна, грн з ПДВ Різниця в ціні, % Потенційна переплата, грн Грунт кар'єрний (суглинок) т 163926 372,00 50,00 644,00 52 784 260 Грунт кар'єрний т 103167 372,00 65,00 472 31 672 333 Бетон С20/25 F300 W10 XA1 куб. м 9385 6 363,00 4 136,02 53,84 20 899 606 Труба поліетиленова водопровідна ΠΕ100 SDR 17, діаметр 500 мм м 1211 9 614,40 5 078,61 89,31 5 492 793 Бітумно-каучукова мастика MATIZOL кг 31449 138,60 74,07 87,13 2 029 459

Найбільшу переплату зафіксовано на кар’єрному ґрунті, який використовують для засипання дамби – 52,8 млн грн. У додатку до першого договору вказано – це суглинок. Його ТОВ «ТФМ-Схід» вніс до кошторису по 372 грн/т (тут і далі всі ціни вказані з ПДВ). Тоді як ринкова вартість усемеро нижча. Наприклад, Вudowa продає його по 80 грн/т, ТОВ «Петраграніт» – по 30 грн/т, а «Емеральд Стоун» – взагалі по 20 грн/т.

У договорі на додаткові роботи замовник вказав лише узагальнену назву позиції – ґрунт кар'єрний. Ціна підрядника не змінилася – ті ж 372 грн/т. Навіть у цьому випадку ринкова ціна нижча ніж та, що у кошторисі. Budowa продає ґрунт по 80 грн/т, а «Технік Парк» – по 50 грн/т. Тут ймовірно переплатять 31,7 млн грн.

Схожа ситуація й з цінами на інші будматеріали. Бетонну суміш С20/25 ТОВ «ТФМ-Схід» постачатиме за ціною 6 363,00 грн/куб. м. Для порівняння, «УкрБутБетон» продає бетон з кращими характеристиками по 3 856 грн/куб. м, а Grand Вeton – по 4 294 грн/куб. м. На суміші можуть переплатити ще 20,9 млн грн.

Перші звернення і реакції на них

Після підписання основного договору на реконструкцію Бортницької станції аерації аналітики Dozorro повідомили КП «Київбудреконструкція» та Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА про можливу переплату в закупівлі. У Департаменті нам повідомили, що взяли інформацію до уваги та провели вибірковий аналіз вартості будматеріалів разом із КП «Київекспертиза». Аудитори підтвердили наявність переплати – за їхніми розрахунками, вартість матеріалів завищили на 77,3 млн грн. На підставі цього вони звернулися до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, щоб «наголосити керівництву КП «Київбудреконструкція» на необхідності дотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель».

Відповідь Департаменту житлово-комунальної інфраструктури формальна. Там зазначили, що для уникнення завищень цін, замовнику доручили перевіряти акти виконаних робіт та довідки про вартість робіт через «експертну організацію державної форми власності». При цьому Департамент запевнив, що договір містить механізми, які захищають замовника від завищень матеріалів та покривають можливі збитки.

Через тиждень ми отримали відповідь і від КП «Київбудреконструкція». Нам повідомили, що ТОВ «ТФМ-Схід» вже почало роботи та перерахувало 10,7 млн грн як гарантію. Знижувати вартість договору замовник відмовився. Натомість запевнив: для контролю цін уклали додаткову угоду з механізмами контролю – щотижневими звітами, виїзними нарадами та перевіркою актів. Утім ці механізми формальні: вони не змушують підрядника дотримуватися середньоринкових цін, а замовника – контролювати реальну вартість. В угоді не визначено, хто обиратиме експертну організацію, що саме вона перевірятиме та як визначатиме відповідність.

Після наших звернень Департамент з питань запобігання та виявлення корупції КМДА оголосив про перемогу: мовляв, вони опрацювали закупівлю, виявили завищення 24,7 млн грн та надали замовнику рекомендації.

За сім років на ремонт Бортницької станції аерації вже законтрактовано 3,9 млрд грн фото з відкритих джерел

Контроль не працює, інформацію приховують

У квітні аналітики Dozorro направили звернення до Національного антикорупційного бюро України з вимогою відкрити кримінальне провадження через можливе свідоме завищення вартості закупівлі. У відповідь НАБУ повідомило, що детективи розпочали інформаційно-аналітичну роботу, після якої ухвалять рішення про можливе досудове розслідування.

Проте кримінальне провадження так і не відкрили – бюро не встановило порушення, віднесеного саме до їхньої підслідності.

Через три місяці після першого звернення ми вирішили перевірити, як на практиці працюють заявлені механізми контролю вартості та чи коригували ціни на матеріали. Для цього надіслали запит до КП «Київбудреконструкція» з проханням надати копії актів виконаних робіт. Та у відповідь отримали відмову в наданні інформації. У комунальному підприємстві послалися на «комерційну таємницю», «національну безпеку», «ризик для водопостачання» та воєнний стан. Утім жодна з цих причин не є законною. Акти виконаних робіт фінансуються з бюджету Києва, і інформація про виконані закупівлі має бути публічною. Усі матеріали та обсяг робіт уже публічно оприлюднені в тендерній документації, а акти лише фіксують факт їх виконання. Відмова надати їх – протиправна. Ми повідомили про це Секретаріат омбудсмена, і там відкрили провадження щодо порушення прав людини і громадянина.

Після укладення договору на додаткові роботи наші аналітики ще раз попередили замовника та Департамент аудиту КМДА про завищення цін на матеріали. Відповіді досі немає, а фактична вартість договору досі не переглянута.

За даними пошуково-аналітичної системи 007, КП «Київбудреконструкція» вже сплатила ТОВ «ТФМ-Схід» понад 86 млн грн за виконані роботи.

ТОВ «ТФМ-Схід». Хто це?

За даними системи YouControl, ТОВ «ТФМ-Схід» у 2018 році заснували ТОВ «Техпідримка-ФМ» та Дмитро Пасічник. Торік восени компанія змінила власника на Аліну Філоненко. Але вже у грудні її місце зайняв Ігор Ігнатенко. Згодом власником став Дмитро Новгородський. За даними ЄДРД, людина з таким самим ім’ям і місцем проживання раніше працювала головним інспектором у Державній інспекції архітектури та містобудування у Сумах.

Тендер на реконструкцію дамб мулових полів №1 та №2 Бортницької станції аерації – перший і єдиний для ТОВ «ТФМ-Схід». Щоб підтвердити свій досвід, компанія подала два договори підряду з приватними фірмами – «АТБ-Маркет» та «Техпідтримка-ФМ». Але цікавий момент: договір із «Техпідтримка-ФМ» діяв у 2019–2021 роках, коли власником обох компаній – і підрядника, і замовника – був один і той самий чоловік, Дмитро Пасічник.

Другий підряд компанія отримала без торгів. В обґрунтуванні замовника йдеться, що техніка ТОВ «ТФМ-Схід» вже перебуває на об’єкті, а додаткові роботи пов’язані з основними, тому виконувати їх має саме він. До того ж за якість робіт відповідатиме один підрядник, що, на думку замовника, гарантує цілісність проєкту та допоможе уникнути можливих суперечок у майбутньому.

Скільки вже коштує реконстукція?

Загалом за останні сім років на ремонт Бортницької станції аерації законтрактували 3,9 млрд грн. Крім реконструкції мулових полів, замовляли й інші роботи: зокрема реконструкцію насосної станції, ремонт первинного відстійника, напірних мулопроводів та аеротенків. Ці роботи замовляв «Київводоканал». Загальна вартість укладених ним контрактів – майже 1,5 млрд грн. Найбільша закупівля стосувалася реконструкції насосної станції першого підйому – початкова вартість угоди склала 525 млн грн, але після декількох років ціну скоригували до 318 млн грн.

Нагадаємо, реконструкцію Бортницької станції планували за японським кредитом JICA, будівництво мали почати в липні 2021 року й завершити у 2027 році, але це були довоєнні плани.