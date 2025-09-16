Головна Київ Новини
search button user button menu button

Історична вежа врятована від забудови: Верховний Суд став на бік громади Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Історична вежа врятована від забудови: Верховний Суд став на бік громади Києва
Наказом Департаменту охорони культурної спадщини від 13.02.2023 водонапірна башта визнана об’єктом культурної спадщини
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Земля була виділена для будівництва житлового комплексу ще у 2004 році, однак упродовж майже 20 років будівництво так і не розпочалося

Київська міська прокуратура домоглася у Верховному Суді скасування дозволу на будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в Голосіївському районі, де розташована водонапірна вежа – об’єкт культурної спадщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Повідомляється, що ця ділянка у далекому 2004 році надавалась товариству в оренду для будівництва житлового комплексу. Натомість упродовж майже 20 років товариство взяті на себе зобов’язання не виконало, будівництво так і не розпочали.

При цьому, наголошують у прокуратурі, у 2023 році на цій території виявили цінний зразок архітектури XX століття – водонапірну вежу. Наказом Департаменту охорони культурної спадщини від 13.02.2023 водонапірна башта визнана об’єктом культурної спадщини.

Однак, Господарський суд міста Києва та Північний апеляційний господарський суд підтримали забудовника та задовольнили його позов, цим самим надавши можливість будувати на земельній ділянці, на якій розташована вежа.

За касаційною скаргою Київської міської прокуратури Верховний Суд скасував незаконні рішення судів попередніх інстанцій та відмовив забудовнику у його позовних вимогах. Суд касаційної інстанції погодився з доводами прокуратури про необхідність збереження цінних для столиці елементів історичного середовища, яким є водонапірна вежа.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура домоглася через суд скасування рішення Київради про виділення ділянки на зсувонебезпечній території Батиєвої гори під житловий комплекс. Господарський суд міста Києва задовольнив принципову позицію прокуратури. Було скасовано незаконну державну реєстрацію речових прав на неіснуючу будівлю, а також визнано незаконним та скасовано рішення Київської міської ради, яким ділянку по вулиці Кондукторській, 48 у Солом’янському районі передали в оренду комерційній структурі. 

Також у Києві заборонили будувати офісно-житловий та готельний комплекси впритул до Музею видатних діячів української культури й будинку, де мешкав актор і режисер Панас Саксаганський. Правоохоронці розповіли, що приватне товариство подало позов із вимогою дозволити земляні роботи в охоронній зоні музею.

Теги: прокуратура забудова Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будівельники зняли вагонку, яка закривала унікальний розпис і починають роботи з утеплення фасаду
Скарб, що ховався під вагонкою: мистецтвознавиця закликає врятувати унікальний розпис на Оболоні
19 серпня, 10:44
Екскурсії розроблені відповідно до умов воєнного стану
До Дня Незалежності України у Києві заплановано 12 безкоштовних екскурсій: як потрапити
19 серпня, 16:29
Це був один з наймасованіших ворожих ударів за серпень
Нічна атака на Україну: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА
28 серпня, 09:05
Зруйнований будинок внаслідок російської атаки у Києві
Європейський Союз викликав російського посла «на килим» через масований удар по Києву
28 серпня, 14:08
Андрія Парубія було вбито 30 серпня 2025 року у Львові
У Києві може з'явитися вулиця Андрія Парубія: зареєстровано петицію
1 вересня, 15:18
У Києві тривога тривала майже чотири години
У Києві тривога тривала майже чотири години
2 вересня, 13:04
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі
Столичне підприємство постачало росіянам полімерну продукцію: прокуратура поклала край «бізнесу»
4 вересня, 15:11
У Києві завершилася повітряна тривога, яка тривала майже вісім годин
У Києві завершилася повітряна тривога, яка тривала майже вісім годин
10 вересня, 07:12
Дорожні служби проводитимуть поточний ремонт ділянки вулиці на перетині з Харківським шосе
10 вересня частково обмежено рух однією з вулиць у Дарницькому районі
10 вересня, 06:01

Новини

Історична вежа врятована від забудови: Верховний Суд став на бік громади Києва
Історична вежа врятована від забудови: Верховний Суд став на бік громади Києва
Капремонт шляхопроводу на вул. Полярній. Будівельники показали, що вже зроблено
Капремонт шляхопроводу на вул. Полярній. Будівельники показали, що вже зроблено
Була на фронті разом з чоловіком. На Оболоні відкрито меморіальну дошку на честь захисниці Тетяни Фесенко
Була на фронті разом з чоловіком. На Оболоні відкрито меморіальну дошку на честь захисниці Тетяни Фесенко
Кличко продав свій чорний джип підприємцю та колишньому помічнику народного депутата
Кличко продав свій чорний джип підприємцю та колишньому помічнику народного депутата
Ремонт стадіону у Дарницькому районі. Столична прокуратура подала позов проти підрядника
Ремонт стадіону у Дарницькому районі. Столична прокуратура подала позов проти підрядника
Чому школярі у Києві говорять поза уроками російською? Нова мовна омбудсменка звернулася до вчителів
Чому школярі у Києві говорять поза уроками російською? Нова мовна омбудсменка звернулася до вчителів

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua