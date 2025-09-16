Історична вежа врятована від забудови: Верховний Суд став на бік громади Києва

Земля була виділена для будівництва житлового комплексу ще у 2004 році, однак упродовж майже 20 років будівництво так і не розпочалося

Київська міська прокуратура домоглася у Верховному Суді скасування дозволу на будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в Голосіївському районі, де розташована водонапірна вежа – об’єкт культурної спадщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Повідомляється, що ця ділянка у далекому 2004 році надавалась товариству в оренду для будівництва житлового комплексу. Натомість упродовж майже 20 років товариство взяті на себе зобов’язання не виконало, будівництво так і не розпочали.

При цьому, наголошують у прокуратурі, у 2023 році на цій території виявили цінний зразок архітектури XX століття – водонапірну вежу. Наказом Департаменту охорони культурної спадщини від 13.02.2023 водонапірна башта визнана об’єктом культурної спадщини.

Однак, Господарський суд міста Києва та Північний апеляційний господарський суд підтримали забудовника та задовольнили його позов, цим самим надавши можливість будувати на земельній ділянці, на якій розташована вежа.

За касаційною скаргою Київської міської прокуратури Верховний Суд скасував незаконні рішення судів попередніх інстанцій та відмовив забудовнику у його позовних вимогах. Суд касаційної інстанції погодився з доводами прокуратури про необхідність збереження цінних для столиці елементів історичного середовища, яким є водонапірна вежа.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура домоглася через суд скасування рішення Київради про виділення ділянки на зсувонебезпечній території Батиєвої гори під житловий комплекс. Господарський суд міста Києва задовольнив принципову позицію прокуратури. Було скасовано незаконну державну реєстрацію речових прав на неіснуючу будівлю, а також визнано незаконним та скасовано рішення Київської міської ради, яким ділянку по вулиці Кондукторській, 48 у Солом’янському районі передали в оренду комерційній структурі.

Також у Києві заборонили будувати офісно-житловий та готельний комплекси впритул до Музею видатних діячів української культури й будинку, де мешкав актор і режисер Панас Саксаганський. Правоохоронці розповіли, що приватне товариство подало позов із вимогою дозволити земляні роботи в охоронній зоні музею.