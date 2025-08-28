Головна Київ Новини
Окупанти вдарили по сортувальному депо «Нової пошти»: поранені працівники

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти вдарили по сортувальному депо «Нової пошти»: поранені працівники
Ворог вдарив по сортувальному депо «Нової пошти»
«Нова пошта» попередила про затримку посилок 

У ніч на 28 серпня Росія атакувала ракетою цивільний об'єкт логістичної інфраструктури в Києві. Під ударом опинилось сортувальне депо «Нової пошти». Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає «Главком».

За повідомленням пресслужби, влучання прийшлося на автодвір. Внаслідок російського терористичного обстрілу є поранені працівники, які перебувають у різних станах тяжкості.

Окупанти вдарили по сортувальному депо «Нової пошти»: поранені працівники фото 1

Один з працівників, фахівець ділянки наразі у тяжкому стані, інший фахівець ділянки та водій – у стані середньої тяжкості. «Нова пошта» забезпечить постраждалих і їхні родини всією необхідною підтримкою.

«Посилки не постраждали. Доставка може затриматися, оскільки під час повітряної тривоги сортування не проводилося. Дякуємо за небайдужість. Ваша підтримка зараз надважлива», – написали в компанії.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. 

Також повідомлялось, що після чергової масованої комбінованої атаки Росії на Київ рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки удару. До робіт залучено авіацію. Гелікоптери ДСНС допомагають гасити масштабні пожежі, які виникли в результаті влучань

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Нагадаємо, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вимагає від Російської Федерації припинити вбивства та вести переговори про мир.

Каллас наголосила, що поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами. «Нічна атака на Київ свідчить про свідомий вибір ескалації конфлікту та зневагу до мирних зусиль. Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори», – каже вона.

Зауважимо, через російську атаку в ніч на 28 серпня на столицю вже відомо про 14 загиблих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед загиблих у Києві – троє дітей. Найменшій дитині, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу, було лише два роки.

Кличко повідомив, що у столиці зафіксовано багато руйнувань у різних районах. Наслідки фіксують у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура: заклади освіти, торгівельні центри, житлові будинки, транспортна інфраструктура.

За повідомленням міського голови, у Дарницькому дайоні, де вщент зруйнована багатоповерхівка, рятувальники продовжують шукати людей під завалами. У Києві розгорнуто оперативні штаби для допомоги всім постраждалим.

